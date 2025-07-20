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У Києві квартири дорожчають на Подолі, а на Печерську - дешевшають
На столичному вторинному ринку нерухомості ростуть середні ціни, водночас доступність житла підвищується.
За останні пів року квартири на вторинному ринку нерухомості Києва стали доступнішими. Якщо на початку 2025 року середня 1-кімнатна коштувала 8,2 середніх по місту повних річних заробітніх плат, то за підсумками І кварталу — 8, а наприкінці першого півріччя її вартість знизилась до показника 7,6 річних зарплат, повідомляє Delo.ua з посиланням на аналітику ЛУН за підсумками І півріччя 2025 року.
За даними дослідження, термін експозиції квартир коливається, що може пояснюватись як коливаннями попиту, так і збільшенням частки розрахунків за гроші державних програм.
У цінах на столичні квартири зберігається відчутна різниця залежно від місця розташування нерухомості та її інших параметрів: віку будинку, наявності чи відсутності ремонту тощо.
Станом на початок другого півріччя, столичні квартири знову стали найдорожчими в країні. Згідно даних ЛУН, середня вартість квадратного метру на них досягла $1560 в сегменті 1-кімнатних квартир (+6% з початку року), $1540 — 2-кімнатних (+3%) та $1610 — 3-кімнатних (+6%).
Скільки коштують квартири у Києві у липні 2025
У столиці також зберігається відчутний розбіг середніх цін на вторинці в залежності від місця розташування, стану та інших параметрів нерухомості.
Середня вартість квартир на початок липня становила $65 тис., $100 тис. та $150 тис. для 1-, 2- та 3-кімнатних квартир відповідно.
Традиційно найдорожча нерухомість - у Печерському районі, а найдешевша — в Деснянському. Різниця між середньою вартістю квартир в цих районах, як і раніше, доходить до трьох разів: 1-кімнатна в Деснянському районі коштує приблизно $40 тис. проти $119 тис. в Печерському, 2-кімнатна — $58 тис. проти $188 тис., а 3-кімнатна — $74 тис. проти $310 тис.
Щодо динамики цін, то від початку року серед 1-кімнатних квартир в столиці найбільше подорожчали квартири в Подільському районі — за шість місяців їх середня вартість додала майже $12,5 тис., від $56,5 тис. у січні до $69 тис. у липні.
Водночас у найдорожчому Печерському районі середня ціна 1-кімнатних квартир, навпаки, знизилась на $8 тис., зі $127 тис. у січні до $119 тис. у липні.
Аналітики зазначають, що ціна, вказана в оголошеннях про продаж квартир, суттєво вища за ціну проданих квартир. Зокрема, для 1-кімнатних ця різниця в липні 2025 року становить $10 тис., а для 2-кімнатних — $31 тис. Це приблизно стільки ж, як рівно рік тому - 52 дні.
У яких районах Києва найбільше квартир на продаж
Загалом за даними ЛУН, на початку липня на столичному вторинному ринку було виставлено на продаж майже 16 тисяч квартир. Лідером за пропозицією є Печерський район, де продавці пропонують близько 2,4 тис. об'єктів. Дарницький район посідає друге місце з 2,2 тис. варіантів, а Голосіївський — третє (1,9 тис. лотів).
Найменший вибір квартир спостерігається у Святошинському та Деснянському районах — лише по 0,8 тис. у кожному.
Майже третина квартир на столичній вторинці — 1-кімнатні, на початку липня їх пропозиція становила приблизно 5,2 тис. Двокімнатних та трикімнатних трохи менше: 4,9 тис. та 4,3 тис. відповідно. Натомість великих квартир з 4+ кімнатами в Києві на вторинці можна обрати приблизно з 1,6 тис. варіантів.
Раніше Delo.ua писало про те, що у Києві можуть змінитись ціни на житло через різке здорожчання будівництва.
Також повідомлялось про те, що у Києві поглиблюється цінова прірва між класами житла.