Оренда квартир: ажіотаж вщух, та ціни далі ростуть: які причини

Загальна активність орендарів знизилась по всій країні, включно з надактивними містами - Києвом та Львовом.

На ринку оренди житла інтерес користувачів суттєво зменшується, проте ціни продовжують рости у більшості регіонів України. Про це пише Delo.ua з посиланням на дослідження маркетплейсу DIM.RIA.

Здорожчання ставок аналітики пов'язують зі скороченням пропозиції об'єктів на винайм: ціни — вищі, тому що пропозицій стало набагато менше.

"У більшості регіонів кількість нових оголошень про оренду зменшилась. Найсуттєвіше у Миколаївській та Сумській областях. Значне зростання пропозицій відбулось у Волинській (+26%) та Кіровоградській (+18%) областях", - пояснюють у DIM.RIA.

Порівняно з червнем, загальна активність орендарів дещо знизилась. Попит просів навіть у надактивних містах - у Києві (мінус 5%),у Львові (мінус 3%).

За даними DIM.RIA, зацікавленість житлом на винайм найбільше зросла у Кіровоградській області — +29%. У Сумській області навпаки — попит впав на 14%.

Співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у липні в Києві становить 1:9, а от у більшості областей ці показники відрізняються у рази: Найвищий дисбаланс у Миколаївській— 1:57.

Ціни на оренду в регіонах України у серпні 2025-го

У липні у більшості регіонів зафіксовано помірне зростання вартості оренди, особливо в Тернопільській, Житомирській та Вінницькій областях. У прифронтових регіонах, навпаки, спостерігається зниження цін.

Київ продовжує лідирувати за ціною на оренду житла: середня вартість у липні залишилась на рівні 18,4 тис. грн за місяць.

У розрізі 1-кімнатних квартир Печерський район найдорожчий — 25,2 тис. грн, найдешевшим залишається Деснянський — 10,3 тис. грн.

Раніше Delo.ua писало про те, що Одеса б'є рекорди за темпами зростання цін на оренду квартир.