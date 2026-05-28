Невідомі дрони атакували три цивільні танкери у Чорному морі: що відомо про наслідки

У Чорному морі поблизу північного узбережжя Туреччини зафіксували атаки безпілотників на три цивільні танкери.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

За даними судноплавного агентства Tribeca, під удар потрапив танкер James II, який здійснював рейс під прапором Палау. На момент інциденту судно перебувало у баласті й рухалося приблизно за 80 кілометрів на північ від турецького району Туркелі.

Майже одночасно у сусідньому морському районі безпілотники атакували ще два судна — танкери Altura та Velora. Обидва кораблі йшли під прапором Сьєрра-Леоне та також перебували у баласті.

На момент удару екіпажі цих двох танкерів проводили стандартну технологічну операцію "судно на судно".

Одразу після отримання сигналів про надзвичайну подію на місце інциденту випливли рятувальні човни турецької прибережної зони для надання екстреної допомоги цивільним морякам.

За попередніми даними Tribeca, усі члени екіпажів трьох атакованих суден перебувають у хорошому стані, масштабних постраждалих серед моряків немає.

Морська інфраструктура у Чорному морі залишається зоною підвищеного ризику. Москва та Київ регулярно атакують порти та паливні танкери одне одного відтоді, як Росія понад чотири роки тому розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

За даними Reuters, у випадку з останньою атакою біля турецьких берегів ні українське, ні російське військове командування не робили офіційних заяв щодо своєї причетності.

Нагадаємо, що 7 січня дрон атакував нафтовий танкер Elbus біля узбережжя Туреччини в Чорному морі. Судно прямувало до російського порту Новоросійськ, де мало завантажитися нафтою.