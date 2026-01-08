Дрон атакував нафтовий танкер у Чорному морі біля узбережжя Туреччини

7 січня дрон атакував нафтовий танкер Elbus біля узбережжя Туреччини в Чорному морі. Судно прямувало до російського порту Новоросійськ, де мало завантажитися нафтою.

Як пише Delo.ua, про це інформує турецьке видання Ortadoğu.

Зазначається, що інцидент стався приблизно за 50 км від району Абана в провінції Кастамону. Під удар дрона потрапив танкер Elbus під прапором Палау.

Внаслідок влучання було пошкоджено верхню частину судна. За інформацією видання, серед членів екіпажу постраждалих немає.

Пошкоджене судно відправили до турецького порту Інеболу для детального огляду пошкоджень, після чого будуть встановлені розміри завданих збитків.

Офіційної заяви щодо причин інциденту наразі немає. Морські служби Туреччини продовжують моніторинг ситуації

Видання Мілітарний пише, що танкер Elbus прямував до російського порту Новоросійськ, де мав завантажитися нафтою.

Дані системи автоматичної ідентифікації AIS свідчать, що після атаки судно різко змінило курс і повернуло у бік турецького узбережжя.

Танкер Elbus був збудований у 2005 році. Його довжина становить майже 275 метрів, ширина — 48 метрів, а повна вантажопідйомність судна сягає близько 160 тисяч тонн.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати після понад двотижневого переслідування в Атлантичному океані захопили нафтовий танкер Bella-1, який на момент операції ходив під російським прапором і був пов’язаний з Венесуелою.

Також США затримали моторний танкер M/T Sophia, що перебував під санкціями та здійснював незаконну діяльність у Карибському морі.