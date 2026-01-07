США захопили нафтовий танкер Bella-1 під російським прапором, пов’язаний з Венесуелою - Reuters

Сполучені Штати захопили нафтовий танкер під російським прапором, пов’язаний з Венесуелою, після понад двотижневого переслідування Атлантикою.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters з посиланням на власні джерела.

Російський танкер під санкціями захоплено США

Зазначається, що нафтовий танкер Marinera, пов’язаний з Венесуелою, протягом тривалого часу ухилявся від контролю американських суден. Танкер раніше був відомий як Bella-1 і спершу прослизнув крізь морську "блокаду" США та відхилив спроби Берегової охорони піднятися на борт.

Операцію проводили американські військові та Берегова охорона, незважаючи на присутність російських військових суден, включаючи підводний човен, поблизу місця інциденту біля Ісландії. Це, за даними посадовців, ймовірно, перший випадок за останній час, коли США намагалися захопити судно під російським прапором.

Танкер Marinera став останнім із серії суден, які стали мішенню Берегової охорони США у рамках кампанії тиску на Венесуелу. Раніше американські силовики також перехоплювали інші танкери, пов’язані з цією країною, у водах Латинської Америки, продовжуючи морську "блокаду" санкційних суден.

Захоплення може посилити напруженість у відносинах між США та Росією, адже танкер перебував під російським прапором та знаходився під наглядом російських військових.

Російські ЗМІ також повідомляють, що на борт танкера "Маринера" (колишній Bella‑1), який пов’язаний з Венесуелою та ідe під російським прапором, намагаються висадитися американські військові під час операції з його захоплення. США наразі проводять операцію із захоплення цього судна після багатотижневого переслідування Атлантичним океаном.

Ціна питання на $100 млн

Згідно додатку для відстеження судноплавства vesselfinder.com затримане судно класу VLCC з Summer з тоннажністю 318 518 т.

Воно теоретично може взяти у грубому перерахунку за типовою густиною сирої нафти приблизно 0,85 т/м³ близько 2,36 млн барелів як "верхню межу".

На практиці для такого класу судна зазвичай говорять про приблизно 2,0–2,2 млн барелів корисного вантажу.

Тоді вартість вантажу:

2,0 млн барелів - $120 млн,

2,2 млн барелів - $132 млн;

2,36 млн барелів (верхня оцінка) - $142 млн.

Що передувало

Ці події відбулися всього через кілька днів після того, як американські спецпідрозділи здійснили ранковий рейд у Каракасі в суботу, метою якого було захоплення президента Ніколаса Мадуро та його доставлення до США для судового переслідування за звинуваченнями, пов’язаними з можливим незаконним обігом наркотиків.

Високопосадовці Венесуели назвали ці дії викраденням і звинуватили США у спробі привласнити величезні запаси нафти країни, які оцінюють як одні з найбільших у світі. У свою чергу, Дональд Трамп та американські посадовці звинуватили Венесуелу у крадіжці американської нафти, маючи на увазі багаторічну націоналізацію енергетичного сектору країни протягом останніх півстоліття.

Нагадаємо, наприкінці грудня танкер Bella 1 намагався позначити себе російським прапором, очевидно, щоб заручитися захистом Москви. Наступного дня його офіційно перейменували на Marinera та зареєстрували під російським прапором.

За даними експертів, Росія стурбована тим, що США захоплюють танкери з її нафтою, яка підтримує економіку країни, і тому дозволила судну пройти реєстрацію без інспекцій та формальностей.