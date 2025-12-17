Трамп наказав блокувати підсанкційні танкери Венесуели: як відреагували ціни на нафту

Президент США Дональд Трамп наказав блокувати всі нафтові танкери, що перебувають під санкціями та заходять до Венесуели або виходять з її портів. Рішення стало черговим кроком Вашингтона з посилення тиску на режим Ніколаса Мадуро та націлене на ключове джерело доходів країни — експорт нафти.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в повідомленні Reuters.

США посилюють тиск на Мадуро

Поки що незрозуміло, яким чином президент США Дональд Трамп має намір реалізувати блокування підсанкційних суден і чи залучатиме для цього Берегову охорону, як це вже відбувалося минулого тижня. Водночас американська адміністрація посилила військову присутність у регіоні, перекинувши туди тисячі військовослужбовців і майже десяток бойових кораблів, зокрема авіаносець.

Трамп пояснив своє рішення у дописі на платформі Truth Social. За його словами, венесуельський режим був визнаний "іноземною терористичною організацією" через "крадіжку американських активів, а також з багатьох інших причин, включно з тероризмом, контрабандою наркотиків і торгівлею людьми". "Тому сьогодні я наказую повну та завершену блокаду всіх санкціонованих нафтових танкерів, що заходять до Венесуели та виходять з неї", — написав він.

У відповідь уряд Венесуели заявив, що категорично відкидає заяву Трампа, назвавши її "гротескною погрозою".

Юридичні питання

Оголошена Дональдом Трампом блокада нафтових танкерів створює серйозні юридичні ризики як у межах американського законодавства, так і з точки зору міжнародного права. Про це заявила експертка з міжнародного права юридичної школи Каліфорнійського університету в Берклі Олена Чачко. За її словами, хоча блокади традиційно вважаються інструментом війни, їх застосування можливе лише за суворих умов.

Критично оцінили ініціативу і в Конгресі США. Конгресмен-демократ Хоакін Кастро назвав блокаду актом війни, який не був санкціонований законодавцями та не має підтримки американського суспільства.

Фактично обмеження вже почали діяти після того, як США минулого тижня захопили підсанкційний танкер біля узбережжя Венесуели. Після цього судна з мільйонами барелів нафти залишилися у венесуельських водах, уникаючи ризику затримання. Експорт сирої нафти з країни різко скоротився, а ситуацію ускладнила кібератака, яка вивела з ладу адміністративні системи державної компанії PDVSA.

Водночас не всі судна, що перевозять венесуельську нафту, перебувають під санкціями. Частина поставок, зокрема компанією Chevron, здійснюється на дозволених суднах. Найбільшим покупцем венесуельської нафти залишається Китай, на який припадає близько 4% його нафтового імпорту.

Аналітики зазначають, що наразі світовий ринок нафти залишається добре забезпеченим. Однак у разі тривалого ембарго втрата до мільйона барелів на добу може спровокувати зростання цін. Колишній дипломат Держдепартаменту США з питань енергетики Девід Голдвін прогнозує, що за відсутності компенсації з боку ОПЕК ціни можуть зрости на 5–8 доларів за барель, а Венесуела зіткнеться з новою хвилею інфляції та міграції.

За даними TankerTrackers.com, станом на минулий тиждень понад 30 із близько 80 танкерів у венесуельських водах або поблизу них перебували під санкціями США.

Як відреагували ціни на нафту?

Водночас фʼючерси на нафту у США зросли більш ніж на 1% після заяви президента США Дональда Трампа про запровадження "повної та остаточної" блокади всіх підсанкційних нафтових танкерів, що заходять до Венесуели та виходять з її портів. Це рішення посилило геополітичну напруженість на ринку на тлі збереження занепокоєнь щодо глобального попиту.

Ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 87 центів, або 1,5%, - до 59,79 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate зросла в ціні на 85 центів, або 1,5%, до 56,12 долара за барель.

Учасники нафтового ринку пов’язують зростання котирувань з очікуваннями можливого скорочення венесуельського експорту. Водночас трейдери зазначають, що ринок залишається обережним, оскільки досі незрозуміло, як саме США реалізовуватимуть блокаду і чи поширюватиметься вона на судна, що формально не підпадають під санкції.

Вплив світових цін на ринок України

Світові ціни на нафту залишаються на низькому рівні, а гуртові ціни на дизельне пальне в Україні знижуються після різкого подорожчання у листопаді. Водночас мережі автозаправних станцій не поспішають переглядати роздрібні ціни на бензин і дизель, очікуючи запровадження нових акцизів з 1 січня.

Крім того, на початку зими на ринку автогазу виник дефіцит, що спричинило стрімке зростання цін на скраплений газ на всіх АЗС.