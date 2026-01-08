Контроль над нафтою Венесуели тисне на фондові ринки: які ціни

Ціни на нафту 8 січня стабілізувалися після падіння, однак фондові ринки продемонстрували зниження на тлі посилення геополітичної напруженості та суперечливих економічних даних зі США.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Які ціни на нафту?

Високопосадовці США заявили, що Вашингтон планує на невизначений термін зберегти контроль над продажами венесуельської нафти та доходами від них, аби стабілізувати економіку країни, відновити її нафтовий сектор і захистити інтереси Америки.

Ці заяви пролунали після затримання США в Атлантичному океані двох нафтових танкерів, пов’язаних із Венесуелою, один із яких ходив під російським прапором. Крок став частиною жорсткішої політики президента Дональда Трампа щодо контролю нафтових потоків.

Після усунення Ніколаса Мадуро події у Венесуелі залишаються у фокусі світових ринків, хоча реакція інвесторів наразі зосереджена переважно на сировині.

Ціни на нафту цього тижня знижувалися через очікування зростання видобутку у Венесуелі, але в четвер відновилися: WTI подорожчала до 56,29 долара за барель, Brent — до 60,29 долара.

За словами стратега ANZ Деніела Хайнса, контроль США над венесуельською нафтою може означати продовження обмежень, що в короткостроковій перспективі підтримує ціни.

Азійські фондові ринки в четвер переважно знижувалися після сильного початку року. Індекс MSCI Asia-Pacific ex Japan втратив 0,6%, Nikkei — 1,2%, CSI300 — 0,8%.

Ф’ючерси на Nasdaq знизилися на 0,35%, S&P 500 додали 0,22%, тоді як європейські індекси залишалися під тиском.

Експерти зазначають, що ринки беруть паузу на тлі геополітичних ризиків, зокрема напруженості між Китаєм і Японією. Акції японських хімкомпаній подешевшали, тоді як папери китайських виробників зросли після оголошення Пекіном антидемпінгового розслідування.

Ринок праці США у фокусі

Окрім геополітичних чинників, інвестори зосередили увагу на звіті щодо зайнятості в США поза сільським господарством, який буде оприлюднений у п’ятницю та може прояснити подальшу політику Федеральної резервної системи.

У Goldman Sachs очікують, що у грудні кількість нових робочих місць перевищить консенсус-прогноз на 70 тисяч, а рівень безробіття знизиться до 4,5%.

Водночас опубліковані напередодні дані показали суперечливу картину ринку праці США, який залишається у стані "без найму — без звільнень". За оцінкою Wells Fargo, низька плинність кадрів свідчить про крихкий баланс між попитом і пропозицією робочої сили, а обережність компаній стримує зростання зайнятості.

Ці дані майже не вплинули на очікування ринків щодо ще двох знижень ставки ФРС цього року. Валютні ринки залишалися стабільними: євро торгувався біля $1,1681, фунт — $1,3458, єна зміцнилася до 156,67 за долар, а індекс долара утримувався поблизу 98,71.

Ціни на золото знизилися на 0,71% — до $4420,43 за унцію.

Нагадаємо, США та Венесуела уклали масштабну енергетичну угоду, спрямовану на відновлення стабільності, економічного процвітання та національної безпеки в Західній півкулі. У рамках угоди США запустили продаж венесуельської сирої нафти на світових ринках і нададуть підтримку модернізації енергетичної інфраструктури та видобутку нафти.