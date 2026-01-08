Контроль над нефтью Венесуэлы оказывает давление на фондовые рынки: какие цены

Цены на нефть 8 января стабилизировались после падения, однако фондовые рынки продемонстрировали понижение на фоне усиления геополитической напряженности и противоречивых экономических данных из США.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Какие цены на нефть?

Высокопоставленные чиновники США заявили, что Вашингтон планирует на неопределенный срок сохранить контроль над продажами венесуэльской нефти и доходами от них, чтобы стабилизировать экономику страны, восстановить ее нефтяной сектор и защитить интересы Америки.

Эти заявления прозвучали после задержания США в Атлантическом океане двух нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой, один из которых ходил под российским флагом. Шаг стал частью более жесткой политики президента Дональда Трампа по контролю нефтяных потоков.

После устранения Николаса Мадуро события в Венесуэле остаются в фокусе мировых рынков, хотя реакция инвесторов сосредоточена в основном на сырье.

Цены на нефть на этой неделе снижались из-за ожидаемого роста добычи в Венесуэле, но в четверг возобновились: WTI подорожала до 56,29 доллара за баррель, Brent — до 60,29 доллара.

По словам стратега ANZ Дэниела Хайнса, контроль США над венесуэльской нефтью может означать продление ограничений, что в краткосрочной перспективе поддерживает цены.

Азиатские фондовые рынки в четверг в основном снижались после сильного начала года. Индекс MSCI Asia-Pacific ex Japan потерял 0,6%, Nikkei – 1,2%, CSI300 – 0,8%.

Фьючерсы на Nasdaq снизились на 0,35%, S&P 500 прибавили 0,22%, тогда как европейские индексы оставались под давлением.

Эксперты отмечают, что рынки берут паузу на фоне геополитических рисков, в частности, напряженности между Китаем и Японией. Акции японских химкомпаний подешевели, в то время как бумаги китайских производителей выросли после объявления Пекином антидемпингового расследования.

Рынок труда США в фокусе

Кроме геополитических факторов, инвесторы сосредоточили внимание на отчете по занятости в США вне сельского хозяйства, который будет обнародован в пятницу и может прояснить дальнейшую политику Федеральной резервной системы.

В Goldman Sachs ожидается, что в декабре количество новых рабочих мест превысит консенсус-прогноз на 70 тысяч, а уровень безработицы снизится до 4,5%.

В то же время, опубликованные накануне данные показали противоречивую картину рынка труда США, который остается в состоянии "без найма — без увольнений". По оценке Wells Fargo, низкая текучесть кадров свидетельствует о хрупком балансе между спросом и предложением рабочей силы, а осторожность компаний сдерживает рост занятости.

Эти данные почти не повлияли на ожидания рынков по поводу еще двух снижений ставки ФРС в этом году. Валютные рынки оставались стабильными: евро торговался около $1,1681, фунт — $1,3458, иена укрепилась до 156,67 за доллар, а индекс доллара удерживался около 98,71.

Цены на золото снизились на 0,71% - до $4420,43 за унцию.

Напомним, США и Венесуэла заключили масштабное энергетическое соглашение, направленное на восстановление стабильности, экономического процветания и национальной безопасности в Западном полушарии. В рамках соглашения США запустили продажу венесуэльской сырой нефти на мировых рынках и окажут поддержку модернизации энергетической инфраструктуры и добыче нефти.