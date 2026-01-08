Дрон атаковал нефтяной танкер в Черном море у побережья Турции

7 января дрон атаковал нефтяной танкер Elbus у побережья Турции в Черном море. Судно направлялось в российский порт Новороссийск, где должно было загрузиться нефтью.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует турецкое издание Ortadoğu .

Отмечается, что инцидент произошел примерно в 50 км от района Абана в провинции Кастамону. Под удар дрона попал танкер Elbus под флагом Палау.

В результате попадания была повреждена верхняя часть судна. По информации издания, среди членов экипажа нет.

Поврежденное судно отправили в турецкий порт Инебола для детального осмотра повреждений, после чего будут установлены размеры нанесенного ущерба.

Официального заявления по поводу причин инцидента пока нет. Морские службы Турции продолжают мониторинг ситуации

Издание Милитарный пишет, что танкер Elbus направлялся в российский порт Новороссийск, где должен был загрузиться нефтью.

Данные системы автоматической идентификации AIS свидетельствуют о том, что после атаки судно резко изменило курс и повернуло в сторону турецкого побережья.

Танкер Elbus был выстроен в 2005 году. Его длина составляет около 275 метров, ширина — 48 метров, а полная грузоподъемность судна достигает около 160 тысяч тонн.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты после более чем двухнедельного преследования в Атлантическом океане захватили нефтяной танкер Bella-1, который на момент операции ходил под российским флагом и был связан с Венесуэлой.

Также США задержали находившийся под санкциями моторный танкер M/T Sophia и осуществлявший незаконную деятельность в Карибском море.