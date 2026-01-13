Чотири нафтові танкери атакували дрони у Чорному морі – Reuters

Чотири нафтові танкери, які належать Греції, були вражені невідомими дронами у вівторок, 13 січня, у Чорному морі біля російського узбережжя на шляху до завантаження нафти на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму.

Як пише Delo.ua, про це повідомили Reuters вісім джерел.

Зазначається, що один з танкерів Delta Harmony мав завантажить нафту казахстанського виробництва.

Інше судно, Matilda, перебуває під управлінням грецької компанії Thenamaris і мало завантажувати нафту з Карачаганаку.

Співрозмовник агенства підтвердив, що судно було вражено двома безпілотниками під час очікування в 30 милях від Каспійського трубопровідного консорціуму.

"Постраждань не було, і корабель отримав незначні пошкодження палубних конструкцій згідно з початковою оцінкою. Він повністю підлягає ремонту", - сказав чиновник компанії.

Два джерела з морської безпеки повідомили агенству, що пожежа, як повідомляється, спалахнула на борту і була швидко погашена.

Ще два нафтові танкери, Freud, якими керує грецька TMS, і Delta Supreme, якими керує Delta Tankers, також вдарили безпілотники біля терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму, повідомили три джерела.

Трубопровід Каспійського трубопровідного консорціуму доставляє нафту до терміналу Південна Озереївка в Чорному морі, недалеко від Новоросійська на півдні Росії.

Нагадаємо, що 7 січня дрон атакував нафтовий танкер Elbus біля узбережжя Туреччини в Чорному морі. Судно прямувало до російського порту Новоросійськ, де мало завантажитися нафтою.