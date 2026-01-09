США захопили російський танкер Olina поблизу Тринідаду

США розпочали операцію із затримання російського танкера Olina в Карибському басейні поблизу Тринідаду.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Це стало вже п’ятим випадком перехоплення суден за останні тижні в рамках зусиль Вашингтона щодо контролю над експортом венесуельської нафти, повідомив американський чиновник у п’ятницю.

Згідно з публічною базою даних судноплавства Equasis, танкер Olina помилково плавав під прапором Східного Тимору. Судно раніше вийшло з Венесуели та повернулося до регіону, коли його було захоплено.

Нагадаємо, 7 січня Сполучені Штати захопили нафтовий танкер під російським прапором, пов’язаний з Венесуелою, після понад двотижневого переслідування Атлантикою.

Нафтовий танкер Marinera протягом тривалого часу ухилявся від контролю американських суден. Танкер раніше був відомий як Bella-1 і спершу прослизнув крізь морську "блокаду" США та відхилив спроби Берегової охорони піднятися на борт.

Також США затримали моторний танкер M/T Sophia, що перебував під санкціями та здійснював незаконну діяльність у Карибському морі.