США захватили российский танкер Olina вблизи Тринидада

Российский танкер Olina
Российский танкер Olina/marinetraffic

США начали операцию по задержанию российского танкера Olina в Карибском бассейне вблизи Тринидада.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Это стало уже пятым случаем перехвата судов за последние недели в рамках усилий Вашингтона по контролю за экспортом венесуэльской нефти, сообщил американский чиновник в пятницу.

Согласно публичной базе данных судоходства Equasis, танкер Olina по ошибке плавал под флагом Восточного Тимора. Судно ранее вышло из Венесуэлы и вернулось в регион, когда он был захвачен.

Напомним, 7 января Соединенные Штаты захватили нефтяной танкер под российским флагом, связанный с Венесуэлой, после более чем двухнедельного преследования Атлантикой.

Нефтяной танкер Marinera долгое время уклонялся от контроля американских судов. Танкер ранее был известен как Bella-1 и сначала проскользнул через морскую "блокаду" США и отклонил попытки Береговой охраны подняться на борт.

Также США задержали моторный танкер M/T Sophia, находившийся под санкциями и осуществлявший незаконную деятельность в Карибском море.

Автор:
Татьяна Гойденко