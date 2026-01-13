Четыре нефтяных танкера атаковали дроны в Черном море — Reuters

Четыре нефтяных танкера, принадлежащих Греции, были поражены неизвестными дронами во вторник, 13 января, в Черном море у российского побережья на пути к загрузке нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили Reuters восемь источников.

Отмечается, что один из танкеров Delta Harmony должен был загрузить нефть казахстанского производства.

Другое судно, Matilda, находится под управлением греческой компании Thenamaris и должно было загружать нефть из Карачаганака.

Собеседник агентства подтвердил, что судно было поражено двумя беспилотниками во время ожидания в 30 милях от Каспийского трубопроводного консорциума.

"Постраданий не было, и корабль получил незначительные повреждения палубных конструкций по начальной оценке. Он полностью подлежит ремонту", - сказал чиновник компании.

Два источника по морской безопасности сообщили агентству, что пожар, как сообщается, вспыхнул на борту и был быстро потушен.

Еще два нефтяных танкера, Freud, которыми управляет греческая TMS, и Delta Supreme, которыми управляет Delta Tankers, также ударили беспилотники возле терминала Каспийского трубопроводного консорциума, сообщили три источника.

Трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума доставляет нефть в терминал Южная Озереевка в Черном море, недалеко от Новороссийска на юге России.

Напомним, что 7 января дрон атаковал нефтяной танкер Elbus у побережья Турции в Черном море. Судно направлялось в российский порт Новороссийск, где должно было загрузиться нефтью.