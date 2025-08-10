Что влияет на решение о покупке жилья в новостройке

До войны покупатели в первую очередь обращали внимание на инвестиционную привлекательность жилья в новостройках.

За время войны кардинально изменились подходы украинцев к покупке квартир на первичном рынке недвижимости.

Из основных факторов, влияющих на решение покупателей приобрести жилье в новостройке, во-первых, безопасность региона и жилого комплекса, сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитику девелоперской компании Kovcheg Developer по итогам первого полугодия 2025 года.

Люди интересуются уровнем защиты от ракетных обстрелов, наличием бомбоубежищ или индивидуальных помещений безопасности в ЖК, отмечает соучредитель компании Виктор Козачок.

Во-вторых, влияют на выбор темпы строительства и их качество. Важны соблюдение графиков, своевременность ввода в эксплуатацию и прозрачность всех этапов строительства.

В-третьих, важные технические характеристики ЖК связаны с выживанием: энергоэффективность, транспортная доступность, продуманная социально-бытовая инфраструктура, качество планировок и сервисная модель управления домом.

Решаются на приобретение жилья на первичном рынке достаточно прихотливые клиенты, объясняет Козачок. Покупателей интересует рекреационная инфраструктура, возможность летнего и зимнего отдыха, пакет сервисных услуг.

"Важно желание жить в условиях "социального комфорта" - мы называем это "бегством от мегаполисов". Поэтому более привлекательными являются концептуальные проекты с уникальными объектами инфраструктуры и видовыми характеристиками, гибкой сервисной моделью. Для многих будущая недвижимость является и "запасным аэродромом", и в собственных аэродромах", и в девелопер.

Четвертый фактор – цены и механизмы приобретения. Рост цен на стройматериалы (в среднем на 10–12% с начала года) и колебания на валютном рынке формируют ценовую политику девелоперов.

В то же время спрос в значительной степени зависит от возможностей покупки в рассрочку или в ипотеку.

"Цены на качественные объекты комфорта и бизнес-класса в стадии возведения варьируются от $1200 до $2500 за м². Конечно для оценки "адекватности" цен следует учесть, как экономические факторы (например, стоимость строительно-монтажных работ), город, в котором возводится жилье, так и ситуацию на валютном рынке", - сказал он.

Пятый фактор влияния - инвестиционный потенциал. Первоначальное жилье все чаще рассматривается как источник пассивной прибыли.

"Граждан все больше интересует возможность получения пассивной прибыли в объектах формата доходных домов и "курортных" апарт-отелей: инвестирование в приобретение такого жилья может ежегодно приносить 7-11% прибыли в долларовом эквиваленте. Кроме чисто качественных характеристик большое значение имеет месторасположение объекта", — акцентировал соучредитель Kovcheg Developer.

Козачок прогнозирует, что в перспективе ближайшие пять лет будут оставаться актуальными тенденции, заложенные еще 2–3 года назад, это в частности возведение многофункциональных ЖК, развитие курортной недвижимости, появление новых апарт-форматов с сервисным обслуживанием.

В то же время, на его взгляд, классические многоквартирные дома не теряют позиции, особенно в областных центрах.

