В Україні зріс попит на вторинне житло: де найбільше купують та як це впливає на ціни

Вартість квартир на вторинному ринку не демонструє чіткої тенденції. Ціни в різних регіонах коливаються в межах кількох відсотків. За рік спостерігається зростання цін майже по всій Україні.


 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на DIM.RIA. 

Так, у Києві ціни порівняно з минулим роком зросли на 12%. Однокімнатна квартира на вторинному ринку коштує $95,2. За даними DIM.RIA, найдорожчим залишається Печерський район, де квадратний метр в середньому коштує $141 тис., найдешевші помешкання у Деснянському районі з ціною близько $54 тис. за квадратний метр. 

Аналітики DIM.RIA відзначають зростання попиту на вторинне житло практично в усіх регіонах України. Найбільша динаміка у Рівненький (+34%) та Тернопільській (+25%) областях. Натомість у Хмельницькій області у серпні попит просів на 22%.

Зазначається, що співвідношення кількості оголошень кількості відгуків на них у серпні в Києві складає 1:2. У Вінницькій області цей показник становить 1:9, Тернопільській - 1:6, Черкаській та Кіровоградській - 1:4.

Нагадаємо, експерти також назвали регіони, де у серпні з`явились новобудови, та оприлюднили ціни на первинні квартири. 

Автор:
Ярослава Тюпка