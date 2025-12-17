Запланована подія 2

В Украине урегулируют деятельность риелторов на законодательном уровне

ипотека
В Раде собираются разработать предложения по регулированию деятельности риелторов / Freepik

В Верховной Раде планируется создать рабочую группу, которая будет нарабатывать решения для упорядочения сферы риелторских услуг.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам,   урегулирование проблемных вопросов, связанных с риелторской деятельностью, станет одной из задач парламента уже после окончательного принятия законопроекта "Об основных принципах жилищной политики" (№12377). Он уже готов ко второму чтению.

Шуляк уточнила, что в течение месяца после принятия и подписания этого закона возглавляемый ею комитет предоставит законодательные предложения для парламента, как урегулировать вопросы работы на рынке специалистов по недвижимости.

Как рассказала народный депутат, по разным оценкам,   в Украине может насчитываться до 40 тыс. риелторов, работающих с арендными отношениями и куплей-продажей недвижимости, однако точных данных на этот счет нет.

Шуляк подчеркнула, что нет даже понимания, насколько качественно или некачественно эти специалисты предоставляют свои услуги и могут ли люди, обращающиеся к ним за услугой, получить ее качественно, прозрачно, за понятную стоимость. То есть оплата должна отражать объем работы и уровень ответственности, а не формальный доступ к информации.

На уровне законодательства, акцентировала Шуляк, нужно установить четкие правила и порядки, соблюдение которых позволит правильно урегулировать и упорядочить риелторскую деятельность, однако сделать это без монопольных злоупотреблений.

Украинцы призывают правительство урегулировать деятельность риелторов

15 сентября петиция на сайте Кабинета министров с призывом   урегулировать деятельность риелторов в Украине   набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.

В петиции отмечалось, что украинцы вынуждены платить крупные комиссии — 50%, 100% стоимости аренды или 2–5% при покупке — даже в случаях, когда не обращались за помощью к риелторам, а нашли жилье самостоятельно.

В петиции правительства предлагали инициировать разработку проекта закона или нормативно правовых актов, которые установят:

  • обязательную регистрацию деятельности риелторов в форме ФЛП или юридического лица,
  • минимальные требования к квалификации и сертификации риелторов,
  • обязательное наличие договора или письменного подтверждения сотрудничества,
  • запрет взыскания комиссии без обращения клиента,
  • административную ответственность за нарушение указанных требований.

После этого премьер-министр Юлия Свириденко поручила профильным ведомствам проработать вопрос упорядочения рынка риелторских услуг в Украине с учетом экономических условий и приоритетных потребностей государства.

Автор:
Светлана Манько
