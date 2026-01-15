Врегулювання ринку рієлторів може призвести до тіньових схем – Асоціація фахівців з нерухомості

Законодавче врегулювання діяльності рієлторів може мати зворотний ефект і призвести до подальшої тінізації ринку нерухомості. Надмірне втручання держави у діяльність посередників на ринку нерухомості не зменшить кількість порушень, а лише змінить їх форму.

Таку думку в коментарях для Delo.ua висловили представники професійної спільноти.

У відповідь на петицію громадян щодо врегулювання ринку нерухомості, у Верховній Раді почали роботу над формуванням законодавчих норм для рієлторів.

Президентка Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Олена Гайдамаха наголошує, що професійна спільнота загалом не заперечує необхідність регулювання, однак застерігає від надмірного втручання держави у цінову політику.

“Якщо штучно занижувати рієлторську винагороду, особливо в регіонах з дешевою нерухомістю, частина ринку просто піде в тінь. Люди офіційно працюватимуть за одними ставками, а неофіційно — за іншими”, — зазначає вона.

Водночас сертифікована рієлторка та керівниця відділу продажів агенції нерухомості Олена Трубіна підтримує ідею законодавчних змін, але критично оцінює окремі положення петиції. За її словами, ініціатива була створена громадянами, які не до кінця розуміють специфіку рієлторської діяльності та юридичні аспекти роботи на ринку.

“Часто рієлторів звинувачують у тому, що вони “беруть гроші ні за що”. Але проблема в іншому — у відсутності зрозумілих правил. Сьогодні стати рієлтором може будь-хто: не потрібна освіта, ліцензія чи відповідальність. Прокинувся зранку — і вже працюєш на ринку”, — говорить Трубіна.

Вона переконана, що майбутнє регулювання має передбачати обов’язкову сертифікацію, яка підвищить професійність галузі та захистить усіх учасників ринку.

“Якщо будуть чіткі вимоги до кваліфікації, клієнти знатимуть, за що платять, а випадкові й некваліфіковані посередники зникнуть з ринку. Це зніме напругу та постійні суперечки навколо комісій”, — зазначає рієлторка.

Водночас представники ринку наголошують, що ефективне регулювання можливе лише за умови поєднання державного контролю та саморегуляції галузі. Інакше нові обмеження можуть не зменшити кількість порушень, а лише змінити їх форму.

Врегулювання рієлторської діяльності: про що йдеться

У липні 2025 року на сайті Кабміну з`явилась електронна петиція громадян з вимогами врегулювати діяльність рієлторів на законодавчому рівні. Йшлось насамперед про фінансову та юридичну складову роботи посередників. У вересні 2025 року петиція про рієлторську діяльність набрала 25 тисяч підписів - кількість, необхідна для розгляду її Урядом.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко доручила профільним відомствам опрацювати питання упорядкування ринку рієлторських послуг в Україні з урахуванням економічних умов та пріоритетних потреб держави.

Днями у Верховній Раді почала роботу робоча група з розробки законодавчих рішень щодо регулювання ринку рієлторської діяльності.