Покращити житлові умови: значна кількість українців планує інвестувати в нерухомість уже в 2026 році

Попри воєнні та економічні виклики, інтерес до придбання власного житла залишається високим. Згідно з опитуванням OLX, 54% українців планують купівлю нерухомості у 2026 році або впродовж наступних п’яти років. Ще 23% планують купівлю житла просто зараз, щоб випередити зростання цін.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX.

Основний мотив для більшості — покращення житлових умов. Переважна частина респондентів розглядає купівлю житла для власного проживання та віддає перевагу об’єктам вторинного ринку.

Умови проживання та плани

Наразі 41% опитаних проживають у власному окремому житлі. Ще по 19% мешкають з батьками або родичами та орендують житло самостійно, 12% — разом із партнером або друзями, а 3% — у гуртожитках.

Більшість респондентів (69%) не планують змін із власною нерухомістю. Водночас 17% мають намір продати житло, а 14% — здати його в оренду.

Бюджети та іпотека

Трохи більш як третина українців (32%) допускають використання кредитів для купівлі житла, 31% планують купувати виключно за власні кошти. Державною програмою “єОселя” готові скористатися 31% респондентів.

Щодо бюджету, 42% планують витратити до $30 тис., 39% — від $30 до $60 тис., 15% — від $60 до $150 тис., і лише 4% — понад $150 тис.

Яке житло та де купуватимуть

Абсолютна більшість опитаних (93%) планує купувати житлову нерухомість — квартири або будинки. 48% надають перевагу вторинному ринку, 18% — новобудовам, введеним в експлуатацію, ще 7% — об’єктам на стадії будівництва.

Найчастіше українці розглядають купівлю житла в Київській області (35%), далі йдуть Львівська (14%), Одеська (10%), Івано-Франківська (9%) та Дніпропетровська (9%) області. Найменший інтерес зафіксовано у прифронтових регіонах.

Фактори впливу та безпека

Для 51% респондентів ключовим фактором при ухваленні рішення є стабільність доходів та економічні прогнози. Важливими також залишаються рівень цін на ринку (41%), ситуація на фронті та безпекові ризики (40%).

Майже 41% відкладають купівлю житла через економічну ситуацію, тоді як 23%, навпаки, планують придбати нерухомість раніше, аби випередити зростання цін. Частоту атак з боку рф вважають суттєвим фактором майже половина опитаних.

Окрему роль відіграють автономність та безпека житла. Для майже 60% важлива пішохідна доступність базової інфраструктури, 58% звертають увагу на автономне опалення, 39% — на автономне водопостачання, 36% — на наявність генератора, а 35% — на укриття або бомбосховище.

Нагадаємо, голова Української асоціації девелоперів Євген Фаворов повідомив про відновлення та стабілізацію попиту на житло. Водночас він дуже залежить від ситуації на фронті.