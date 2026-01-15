Запланована подія 2

Покращити житлові умови: значна кількість українців планує інвестувати в нерухомість уже в 2026 році

квартира нерухомість інтер`єр
Українці хочуть купувати квартири, щоб покращити житлові умови / Freepik

Попри воєнні та економічні виклики, інтерес до придбання власного житла залишається високим. Згідно з опитуванням OLX, 54% українців планують купівлю нерухомості у 2026 році або впродовж наступних п’яти років. Ще 23% планують купівлю житла просто зараз, щоб випередити зростання цін. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX.

Основний мотив для більшості  покращення житлових умов. Переважна частина респондентів розглядає купівлю житла для власного проживання та віддає перевагу об’єктам вторинного ринку.

Умови проживання та плани

Наразі 41% опитаних проживають у власному окремому житлі. Ще по 19% мешкають з батьками або родичами та орендують житло самостійно, 12% — разом із партнером або друзями, а 3% — у гуртожитках.

Більшість респондентів (69%) не планують змін із власною нерухомістю. Водночас 17% мають намір продати житло, а 14% — здати його в оренду.

Бюджети та іпотека

Трохи більш як третина українців (32%) допускають використання кредитів для купівлі житла, 31% планують купувати виключно за власні кошти. Державною програмою “єОселя” готові скористатися 31% респондентів.

Щодо бюджету, 42% планують витратити до $30 тис., 39% — від $30 до $60 тис., 15% — від $60 до $150 тис., і лише 4% — понад $150 тис.

Яке житло та де купуватимуть

Абсолютна більшість опитаних (93%) планує купувати житлову нерухомість — квартири або будинки. 48% надають перевагу вторинному ринку, 18% — новобудовам, введеним в експлуатацію, ще 7% — об’єктам на стадії будівництва.

Найчастіше українці розглядають купівлю житла в Київській області (35%), далі йдуть Львівська (14%), Одеська (10%), Івано-Франківська (9%) та Дніпропетровська (9%) області. Найменший інтерес зафіксовано у прифронтових регіонах.

Фактори впливу та безпека

Для 51% респондентів ключовим фактором при ухваленні рішення є стабільність доходів та економічні прогнози. Важливими також залишаються рівень цін на ринку (41%), ситуація на фронті та безпекові ризики (40%).

Майже 41% відкладають купівлю житла через економічну ситуацію, тоді як 23%, навпаки, планують придбати нерухомість раніше, аби випередити зростання цін. Частоту атак з боку рф вважають суттєвим фактором майже половина опитаних.

Окрему роль відіграють автономність та безпека житла. Для майже 60% важлива пішохідна доступність базової інфраструктури, 58% звертають увагу на автономне опалення, 39% — на автономне водопостачання, 36% — на наявність генератора, а 35% — на укриття або бомбосховище.

Нагадаємо, голова Української асоціації девелоперів Євген Фаворов повідомив про відновлення та стабілізацію попиту на житло. Водночас він дуже залежить від ситуації на фронті. 

Автор:
Ярослава Тюпка