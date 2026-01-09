Попит на житло в Україні відновлюється, але поведінка покупця непередбачувана — Фавров

Попит на житлову нерухомість в Україні починає відновлюватися після значного спаду, спричиненого війною. Разом із тим поведінка потенційних покупців суттєво змінилася. Насамперед ринок реагує на безпекову ситуацію.

Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів голова Української асоціації девелоперів Євген Фавров.

За словами експерта, саме новини з фронту значною мірою впливають на попит на ринку нерухомості. Позитивні сигнали практично миттєво активізують потенційних покупців, що призводить до помітного зростання реальних угод. Навпаки, будь-які негативні новини можуть швидко “охолодити” попит незалежно від економічних факторів.

Фавров пояснює таку динаміку тим, що сучасні рішення про купівлю житла для українців значною мірою залежать від відчуття безпеки та впевненості у майбутньому. Якщо раніше придбання нерухомості могло бути частиною довгострокових фінансових планів або інвестиційних стратегій, то сьогодні більшість покупців орієнтується на житло для безпосереднього проживання.

Експерт також відзначив, що частина покупців більше не розраховує на класичну іпотеку через високі ставки та обмежену доступність таких продуктів. Натомість частина угод укладається за рахунок власних заощаджень або з використанням розстрочки від девелоперів.

Попри зростання активності на ринку, загальний обсяг купівель ще не повернувся до рівня, який був до повномасштабного вторгнення. За даними інших джерел, кількість операцій із житлом у 2024–2025 роках зростала поступово, але все ще залишалася нижчою за докризові показники.

Фавров вважає, що поведінка покупця залишатиметься нестабільною, поки не з’явиться чіткий сигнал про тривалу стабілізацію безпекової ситуації. Саме такий контекст, на його думку, може стати ключовим фактором для подальшого повноцінного відновлення попиту на українському ринку житла.

Нагадаємо, голова Української асоціації девелоперів Євген Фавров прогнозує кризу дефіциту пропозиції на ринку житла в разі налагодження безпекової ситуації. Причиною дефіциту є те, що запуск багатьох проєктів було відкладено через високі ризики, зростання собівартості та обмежений попит.