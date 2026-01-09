Спрос на жилье в Украине восстанавливается, но поведение покупателя непредсказуемо.

Спрос на жилую недвижимость в Украине начинает восстанавливаться после значительного спада, вызванного войной. Вместе с тем, поведение потенциальных покупателей существенно изменилось. Прежде всего, рынок реагирует на ситуацию безопасности.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал глава Украинской ассоциации девелоперов Евгений Фавров.

По словам эксперта, именно новости с фронта в значительной степени влияют на спрос на рынке недвижимости. Положительные сигналы практически мгновенно активизируют потенциальных покупателей, что приводит к заметному росту реальных сделок. Напротив, любые негативные новости могут быстро "охладить" спрос вне зависимости от экономических факторов.

Фавров объясняет такую динамику тем, что современные решения о покупке жилья для украинцев в значительной степени зависят от безопасности и уверенности в будущем. Если ранее приобретение недвижимости могло являться частью долгосрочных финансовых планов или инвестиционных стратегий, то сегодня большинство покупателей ориентируется на жилье для непосредственного проживания.

Эксперт также отметил, что часть покупателей больше не рассчитывает на классическую ипотеку из-за высоких ставок и ограниченной доступности таких продуктов. Часть же сделок заключается за счет собственных сбережений или с использованием рассрочки от девелоперов.

Несмотря на рост активности на рынке, общий объем покупок еще не вернулся к уровню, находившемуся до полномасштабного вторжения. По данным других источников, количество операций с жильем в 2024–2025 годах росло постепенно, но все еще оставалось ниже докризисных показателей.

Фавров считает, что поведение покупателя будет оставаться нестабильным, пока не появится четкий сигнал о длительной стабилизации безопасности. Именно такой контекст может стать ключевым фактором для дальнейшего полноценного восстановления спроса на украинском рынке жилья.

Напомним, глава Украинской ассоциации девелоперов Евгений Фавров прогнозирует кризис дефицита предложения на рынке жилья в случае налаживания ситуации безопасности. Причиной дефицита является то, что запуск многих проектов был отложен из-за высоких рисков, роста себестоимости и ограниченного спроса.