"єОселя" имеет ограниченное влияние на рынок без роста нового строительства — девелоперы

Государственные программы поддержки, в том числе ипотечные и жилищные инициативы, играют важную роль в поддержании спроса на рынке недвижимости, однако они не способны компенсировать дефицит жилья, который может сформироваться в ближайшие годы.

Об этом заявил глава Украинской ассоциации девелоперов Евгений Фавров в интервью Delo.ua.

По его словам, государственные инструменты, такие как льготное кредитование помогают отдельным категориям граждан принимать решение о покупке жилья в условиях войны. Но их влияние часто переоценено и не решает ряда проблем на рынке.

"Эти программы важны, но они имеют ограниченное влияние. "єОселя" — это примерно полторы тысячи квартир в год на первичке и две-три тысячи уже готовых квартир от застройщика. Она не может существенно повлиять на рынок в целом", — объясняет Евгений Фавров.

По словам эксперта рынка, программы не решают ключевую проблему рынка — ограниченное предложение новых объектов.

Фавров подчеркнул, что из-за войны девелоперы существенно сократили запуск новых проектов. В результате даже при наличии государственной поддержки спроса рынок не получает достаточного объема нового жилья, которое могло бы удовлетворить потенциальные потребности покупателей.

"Государственные программы могут стимулировать покупку, но они не создают квадратные метры. Если сегодня не запускать новые проекты, завтра просто нечего будет продавать", — отметил он.

По словам Фаврова, даже резкое расширение государственных программ не даст скорейшего эффекта для увеличения предложения.

"Количество таких программ будет увеличиваться и чем больше их будет, тем больше они будут зависеть именно от объемов нового строительства. Предложение на вторичном рынке для "єОселя" фактически в значительной степени исчерпано. Очевидно, если не создавать условия для строительства, каждая из подобных инициатив будет терять эффективность", — говорит Фавров.

Напомним, глава Украинской ассоциации девелоперов Евгений Фавров прогнозирует кризис дефицита предложения на рынке недвижимости, что станет особенно ощутимым после стабилизации ситуации безопасности.