"єОселя" и "єВідновлення" адаптируют рынок недвижимости к вызовам: как изменяют спрос и предложение

офис дом ключ проект
Государство помогает рынку недвижимости приспособиться к вызовам / Freepik

В 2025 году рынок недвижимости в Украине демонстрировал устойчивость даже вопреки вызовам военного времени. Важную роль в этом сыграли государственные программы поддержки, которые оказали существенное влияние как на первичный, так и на вторичный сегменты.

Суммируя 2025 год на рынке недвижимости  от первичного до вторичного сегмента и аренды  эксперты отмечают один общий фактор устойчивости: активную роль государства. Наибольшее влияние на динамику года оказала программа льготной ипотеки "єОселя", а также масштабная программа компенсаций за разрушенное жилье "єВідновлення".

Первичный рынок: "єОселя" сохранила спрос на новостройки

С конца 2022 года в рамках "єОселя" украинцам выдали более 21 тысячи льготных ипотек на сумму более 31 млрд грн. В 2025 году программа особенно активно работала именно на первичном рынке.

Фото 2 — "єОселя" и "єВідновлення" адаптируют рынок недвижимости к вызовам: как изменяют спрос и предложение
ЛУН: сумма выданных кредитов "єОселя" за 2023-2025 годы

Состоянием на конец года в нем аккредитовано 114 застройщиков и девелоперов, предлагающих жилье в 278 домах на этапе строительства. Только за 2025 год на готовое и еще строящееся жилье по программе оформлено более 4,3 тыс. кредитов — более половины из почти 7 тыс. выданных кредитов в целом.

Фото 3 — "єОселя" и "єВідновлення" адаптируют рынок недвижимости к вызовам: как изменяют спрос и предложение
ЛУН: количество выданных кредитов "єОселя" за 2023-2025 годы

Вторичный рынок: более 18 тысяч семей воспользовались "єВідновлення"

На вторичном рынке "єОселя" тоже была заметна — почти 2,6 тыс. квартир и домов приобретено именно благодаря этой ипотеке.

Однако основным фактором роста во вторичном сегменте стала программа "єВідновлення", направленная на компенсацию жилья, разрушенного в результате войны.

Фото 4 — "єОселя" и "єВідновлення" адаптируют рынок недвижимости к вызовам: как изменяют спрос и предложение
ЛУН: статистика выданных сертификатов на жилье согласно данным Минразвития

С момента запуска 28 тысяч семей получили жилищные сертификаты на общую сумму компенсаций в 40 млрд грн. Более 18,6 тысячи семей уже использовали сертификаты и приобрели новое жилье.

Традиционно эти сертификаты направлялись на покупку жилья на вторичке, но в 2025 году их использование расширили — теперь их можно применять и для приобретения имущественных прав на строящееся жилье.

Сегмент аренды: минимальное участие государства

В отличие от рынка покупки арендный сегмент в 2025 году почти не почувствовал государственной поддержки. Хотя в Украине действуют несколько программ компенсации арендной платы для внутренне перемещенных лиц, ветеранов и малообеспеченных семей, воспользоваться ими может далеко не каждый.

Основная причина — нежелание арендодателей легализовать арендные отношения и декларировать доходы. Это значительно ограничивает доступ арендаторов в государственные механизмы помощи.

Ожидания на 2026 год

Специалисты надеются, что в следующем году ситуация изменится: механизмы компенсаций будут усовершенствованы, а количество ВПЛ и других категорий граждан, которые смогут получить государственную поддержку в аренду, существенно возрастет.

В то же время программы "єОселя" и "єВідновлення" остаются ключевыми инструментами, которые помогут сохранить стабильность рынка недвижимости в условиях послевоенных вызовов.

Напомним, в течение 2025 года программой государственной ипотеки "єОселя" воспользовались 7 024 украинца, которые получили льготные кредиты на общую сумму 13,3 млрд грн.

Также правительство приняло решение, позволяющее военнослужащим воспользоваться льготной программой на более выгодных условиях.

Ярослава Тюпка