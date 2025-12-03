- Категория
Госбюджет-2026: какие суммы пойдут на "єОселя", дешевые кредиты для бизнеса и инвестфонд из США
Верховная Рада утвердила Государственный бюджет на 2026 год, предусматривающий значительное финансирование программ экономической поддержки и жилищной политики, среди которой в лидерах "єОселя".
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Минфин.
В общей сложности на эти два направления выделено почти 100 миллиардов гривен.
Поддержка экономики
На экономические программы в 2026 году предусмотрено 51,8 миллиарда гривен, которые распределены следующим образом:
- 18 млрд грн – фонд развития предпринимательства "Доступные кредиты 5-7-9%",
- 17,1 млрд грн – программа "єОселя",
- 7,4 млрд грн – фонд инноваций,
- 4,9 млрд грн – программы поддержки бизнеса,
- 1,9 млрд грн – фонд декарбонизации,
- 1,9 млрд грн – американо-украинский инвестфонд восстановления,
- 0,6 млрд грн – фонд энергоэффективности.
Жилищная политика
На жилищные программы заложено 46,5 миллиарда гривен. Наибольшим приоритетом стала программа "єОселя", на которую выделено 17,1 млрд грн – она фигурирует одновременно в обеих категориях как инструмент поддержки экономики через строительный сектор.
Самые большие статьи расходов:
- 17,1 млрд грн – программа "єОселя",
- 14 млрд грн – жилье для людей, покинувших свой дом из-за войны (новая статья расходов),
- 5,7 млрд грн – компенсация жилья ветеранам,
- 4 млрд грн - программа "Восстановление",
- 2,6 млрд грн – жилье военным,
- 2,5 млрд грн – программа HOME,
- 0,6 млрд грн – фонд энергоэффективности,
- 0,4 млрд грн – ремонт жилья, программа HOPE,
- 0,1 млрд грн – жилье для медиков.
Напомним, Верховная Рада в среду, 3 декабря, приняла в целом закон о государственном бюджете на 2026 год.