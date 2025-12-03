Госбюджет-2026: какие суммы пойдут на "єОселя", дешевые кредиты для бизнеса и инвестфонд из США

Верховная Рада утвердила Государственный бюджет на 2026 год, предусматривающий значительное финансирование программ экономической поддержки и жилищной политики, среди которой в лидерах "єОселя".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Минфин.

В общей сложности на эти два направления выделено почти 100 миллиардов гривен.

Поддержка экономики

На экономические программы в 2026 году предусмотрено 51,8 миллиарда гривен, которые распределены следующим образом:

18 млрд грн – фонд развития предпринимательства "Доступные кредиты 5-7-9%",

– фонд развития предпринимательства "Доступные кредиты 5-7-9%", 17,1 млрд грн – программа "єОселя",

– программа "єОселя", 7,4 млрд грн – фонд инноваций,

– фонд инноваций, 4,9 млрд грн – программы поддержки бизнеса,

– программы поддержки бизнеса, 1,9 млрд грн – фонд декарбонизации,

– фонд декарбонизации, 1,9 млрд грн – американо-украинский инвестфонд восстановления,

– американо-украинский инвестфонд восстановления, 0,6 млрд грн – фонд энергоэффективности.

Жилищная политика

На жилищные программы заложено 46,5 миллиарда гривен. Наибольшим приоритетом стала программа "єОселя", на которую выделено 17,1 млрд грн – она фигурирует одновременно в обеих категориях как инструмент поддержки экономики через строительный сектор.

Самые большие статьи расходов:

17,1 млрд грн – программа "єОселя",

– программа "єОселя", 14 млрд грн – жилье для людей, покинувших свой дом из-за войны (новая статья расходов),

– жилье для людей, покинувших свой дом из-за войны (новая статья расходов), 5,7 млрд грн – компенсация жилья ветеранам,

– компенсация жилья ветеранам, 4 млрд грн - программа "Восстановление",

- программа "Восстановление", 2,6 млрд грн – жилье военным,

– жилье военным, 2,5 млрд грн – программа HOME,

– программа HOME, 0,6 млрд грн – фонд энергоэффективности,

– фонд энергоэффективности, 0,4 млрд грн – ремонт жилья, программа HOPE,

– ремонт жилья, программа HOPE, 0,1 млрд грн – жилье для медиков.

Напомним, Верховная Рада в среду, 3 декабря, приняла в целом закон о государственном бюджете на 2026 год.