Держбюджет-2026: які суми підуть на "єОселю", дешеві кредити для бізнесу та інвестфонд зі США

Верховна Рада затвердила Державний бюджет на 2026 рік, який передбачає значне фінансування програм економічної підтримки та житлової політики, серед якої в лідерах є "єОселя".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Загалом на ці два напрямки виділено майже 100 мільярдів гривень.

Підтримка економіки

На економічні програми у 2026 році передбачено 51,8 мільярда гривень, які розподілені так:

18 млрд грн – фонд розвитку підприємництва "Доступні кредити 5-7-9%",

– фонд розвитку підприємництва "Доступні кредити 5-7-9%", 17,1 млрд грн – програма "єОселя",

– програма "єОселя", 7,4 млрд грн – фонд інновацій,

– фонд інновацій, 4,9 млрд грн – програми підтримки бізнесу,

– програми підтримки бізнесу, 1,9 млрд грн – фонд декарбонізації,

– фонд декарбонізації, 1,9 млрд грн – американсько-український інвестфонд відбудови,

– американсько-український інвестфонд відбудови, 0,6 млрд грн – фонд енергоефективності.

Житлова політика

На житлові програми закладено 46,5 мільярдів гривень. Найбільшим пріоритетом стала програма "єОселя", на яку виділено 17,1 млрд грн – вона фігурує одночасно в обох категоріях як інструмент підтримки економіки через будівельний сектор.

Найбільші статті витрат:

17,1 млрд грн – програма "єОселя",

– програма "єОселя", 14 млрд грн – житло для людей, які залишили свій дім через війну (нова стаття витрат),

– житло для людей, які залишили свій дім через війну (нова стаття витрат), 5,7 млрд грн – компенсація житла ветеранам,

– компенсація житла ветеранам, 4 млрд грн – програма "єВідновлення",

– програма "єВідновлення", 2,6 млрд грн – житло військовим,

– житло військовим, 2,5 млрд грн – програма HOME,

– програма HOME, 0,6 млрд грн – фонд енергоефективності,

– фонд енергоефективності, 0,4 млрд грн – ремонт житла, програма HOPE,

– ремонт житла, програма HOPE, 0,1 млрд грн – житло для медиків.

Нагадаємо, Верховна Рада у середу, 3 грудня, прийняла в цілому закон про державний бюджет на 2026 рік.