Держбюджет-2026: які суми підуть на "єОселю", дешеві кредити для бізнесу та інвестфонд зі США

житло, нерухомість, купівля
Бюджет-2026: на житло виділено 17 млрд / Depositphotos

Верховна Рада затвердила Державний бюджет на 2026 рік, який передбачає значне фінансування програм економічної підтримки та житлової політики, серед якої в лідерах є "єОселя". 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Загалом на ці два напрямки виділено майже 100 мільярдів гривень.

Підтримка економіки

На економічні програми у 2026 році передбачено 51,8 мільярда гривень, які розподілені так:

  • 18 млрд грн – фонд розвитку підприємництва "Доступні кредити 5-7-9%",
  • 17,1 млрд грн – програма "єОселя",
  • 7,4 млрд грн – фонд інновацій,
  • 4,9 млрд грн – програми підтримки бізнесу,
  • 1,9 млрд грн – фонд декарбонізації,
  • 1,9 млрд грн – американсько-український інвестфонд відбудови,
  • 0,6 млрд грн – фонд енергоефективності.

Житлова політика

На житлові програми закладено 46,5 мільярдів гривень. Найбільшим пріоритетом стала програма "єОселя", на яку виділено 17,1 млрд грн – вона фігурує одночасно в обох категоріях як інструмент підтримки економіки через будівельний сектор.

Найбільші статті витрат:

  • 17,1 млрд грн – програма "єОселя",
  • 14 млрд грн – житло для людей, які залишили свій дім через війну (нова стаття витрат),
  • 5,7 млрд грн – компенсація житла ветеранам,
  • 4 млрд грн – програма "єВідновлення",
  • 2,6 млрд грн – житло військовим,
  • 2,5 млрд грн – програма HOME,
  • 0,6 млрд грн – фонд енергоефективності,
  • 0,4 млрд грн – ремонт житла, програма HOPE,
  • 0,1 млрд грн – житло для медиків.

Нагадаємо, Верховна Рада у середу, 3 грудня, прийняла в цілому закон про державний бюджет на 2026 рік.

Автор:
Тетяна Гойденко