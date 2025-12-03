Держбюджет-2026: Україна збільшить видатки на 134,5 млрд грн

Верховна Рада у середу, 3 грудня, прийняла в цілому закон про державний бюджет на 2026 рік. Видатки та надання кредитів з держбюджету плануються на рівні 4,84 трлн грн, що на 134,5 млрд грн більше, ніж у 2025 році.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби Міністерства фінансів.

Про видатки держбюджету

Загальний фонд становитиме 4,41 трлн грн, спеціальний фонд – 420,9 млрд грн.

Загальне фінансування державного бюджету у 2026 році планується на рівні 1,9 трлн грн. На державні запозичення передбачено 2, 5 трлн грн, з яких 2,1 трлн грн припадатиме на зовнішні кредити, а 419,6 млрд грн — на внутрішні.

Погашення державного боргу заплановане на суму 656,8 млрд грн, з яких 132,4 млрд грн спрямовані на обслуговування зовнішніх зобов’язань і 524,4 млрд грн — внутрішніх.

Додатково до бюджету очікуються надходження від приватизації державного майна у розмірі 2 млрд грн та зміни обсягів бюджетних коштів на 7,2 млрд грн.

Ключові напрямки видатків

Оборона та безпека

На оборону та безпеку України передбачено 2,8 трлн грн (27,2% ВВП), з яких:

Загальний фонд – 2,5 трлн грн;

Спеціальний фонд – 280,8 млрд грн;

Державні гарантії – 30 млрд грн.

Ветеранська політика

На підтримку ветеранів передбачено 18,9 млрд грн (+6,3 млрд грн до 2025 року), зокрема:

5,7 млрд грн – компенсація на житло ветеранам з інвалідністю;

4 млрд грн – національне військове меморіальне кладовище;

4 млрд грн – заходи підтримки ветеранів;

2,9 млрд грн – фахівці із супроводу ветеранів;

1,1 млрд грн – ветеранські простори;

1 млрд грн – стоматологічне лікування та зубопротезування;

0,3 млрд грн – нові проєкти.

Соціальний захист

На соціальний захист виділено 468,5 млрд грн (+47,6 млрд грн до 2025 року):

251,3 млрд грн – трансферти Пенсійному фонду (щорічна індексація пенсій з 1 березня);

133,5 млрд грн – соціальні виплати вразливим категоріям;

9,2 млрд грн – базова допомога;

48,4 млрд грн – підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

42,3 млрд грн – пільги та субсидії;

24,5 млрд грн – підтримка сімей із дітьми;

9,9 млрд грн – підтримка осіб з інвалідністю;

2,4 млрд грн – загальнонаціональні соцпослуги.

Освіта

Видатки на освіту – 273,9 млрд грн (+75 млрд грн до 2025 року):

Наука

На наукову сферу виділено 20,1 млрд грн (+5,6 млрд грн):

Охорона здоров’я

Видатки – 258,6 млрд грн (+38,8 млрд грн):

Підтримка ВПО

На внутрішньо переміщених осіб виділено 72,6 млрд грн (+16,5 млрд):

Демографічна підтримка

Видатки становлять 24,5 млрд грн:

Підтримка економіки

Видатки – 51,8 млрд грн:

18 млрд – фонд "Доступні кредити 5-7-9%";

17,1 млрд – "єОселя";

7,4 млрд – фонд інновацій;

4,9 млрд – програми підтримки бізнесу;

1,9 млрд – фонд декарбонізації;

1,9 млрд – американо-український інвестфонд відбудови;

0,6 млрд – фонд енергоефективності.

Житлова політика

Видатки – 47 млрд грн:

17,1 млрд – "єОселя";

14 млрд – житло для ВПО;

5,7 млрд – житло ветеранам;

4 млрд – "єВідновлення";

2,6 млрд – житло військовим;

2,5 млрд – Home;

0,6 млрд – фонд енергоефективності;

0,4 млрд – ремонт житла;

0,1 млрд – житло для медиків.

А гропромисловий комплекс

Видатки – 14,1 млрд грн (+4,5 млрд грн):

9,5 млрд – підтримка сільгоспвиробників (дотації, страхування, зрошення);

2,6 млрд – підтримка фермерів (кредитування, дотації на тварин);

2 млрд – гуманітарне розмінування земель.

Трансферти місцевим бюджетам

Видатки становитимуть 293 млрд грн:

Публічні інвестиції

Видатки – 111,5 млрд грн (+14,5 млрд грн):

