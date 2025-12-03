Держбюджет-2026: уряд запланував зростання доходів на 446,8 млрд грн, найбільше – від ПДВ і ПДФО

3 грудня Верховна Рада ухвалила закон "Про державний бюджет України на 2026 рік" у другому читанні. Цей закон визначає основні фінансові пріоритети держави на наступний рік, серед яких оборона та безпека, стійкість держави, соціальний захист громадян, розвиток освіти та охорони здоров’я, а також підтримка економіки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Після доопрацювання урядом бюджетних висновків обсяг доходів державного бюджету збільшено на 27,8 млрд грн і складе 2 трлн 917,9 млрд грн, з яких 2 трлн 625 млрд грн формують загальний фонд і 292,9 млрд грн — спеціальний фонд.

Основну частину доходів забезпечуватимуть податки:

ПДВ з імпорту становитиме 683,6 млрд грн;

ПДФО та військовий збір — 575,6 млрд грн;

ПДВ з товарів і послуг, вироблених в Україні, — 393,4 млрд грн;

податок на прибуток підприємств — 325,3 млрд грн;

акцизний податок — 328,8 млрд грн, з яких 167,2 млрд грн припадатимуть на імпортні товари, а 161,6 млрд грн — на українські.

Загалом уряд очікує, що обсяг доходів буде на 446,8 млрд грн більше, ніж у 2025 році.

Додамо, що для фінансування державного бюджету у 2026 році Україні необхідно залучити понад $45 млрд від міжнародних партнерів.

Згідно з даними Бюджетного комітету, граничний обсяг дефіциту державного бюджету пропонується встановити на рівні 18,5% прогнозного ВВП.