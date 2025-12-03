- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Госбюджет-2026: правительство запланировало рост доходов на 446,8 млрд грн, больше всего – от НДС и НДФЛ
3 декабря Верховная Рада приняла закон "О государственном бюджете Украины на 2026 год" во втором чтении. Этот закон определяет основные финансовые приоритеты государства на следующий год, включая оборону и безопасность, устойчивость государства, социальную защиту граждан, развитие образования и здравоохранения, а также поддержку экономики.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.
После доработки правительством бюджетных выводов объем доходов государственного бюджета увеличен на 27,8 млрд грн и составит 2 трлн 917,9 млрд грн, из которых 2 трлн 625 млрд грн формируют общий фонд и 292,9 млрд грн – специальный фонд.
Основную часть доходов будут обеспечивать налоги:
- НДС по импорту составит 683,6 млрд грн,
- НДФЛ и военный сбор - 575,6 млрд грн,
- НДС по товарам и услугам, произведенным в Украине, — 393,4 млрд грн,
- налог на прибыль предприятий - 325,3 млрд грн,
- акцизный налог – 328,8 млрд грн, из которых 167,2 млрд грн будут приходиться на импортные товары, а 161,6 млрд грн – на украинские.
В целом правительство ожидает, что объем доходов будет на 446,8 млрд грн больше, чем в 2025 году.
Добавим, что для финансирования государственного бюджета в 2026 году Украине необходимо привлечь более 45 млрд долларов от международных партнеров.
Согласно данным Бюджетного комитета, предельный объем дефицита государственного бюджета предлагается установить на уровне 18,5% прогнозного ВВП.