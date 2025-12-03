Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,33

--0,01

EUR

49,18

--0,13

Наличный курс:

USD

42,30

42,20

EUR

49,35

49,20

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Госбюджет-2026: правительство запланировало рост доходов на 446,8 млрд грн, больше всего – от НДС и НДФЛ

гривны
Собственные доходы бюджета Украины в 2026 году составят почти 3 трлн грн / Depositphotos

3 декабря Верховная Рада приняла закон "О государственном бюджете Украины на 2026 год" во втором чтении. Этот закон определяет основные финансовые приоритеты государства на следующий год, включая оборону и безопасность, устойчивость государства, социальную защиту граждан, развитие образования и здравоохранения, а также поддержку экономики.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

После доработки правительством бюджетных выводов объем доходов государственного бюджета увеличен на 27,8 млрд грн и составит 2 трлн 917,9 млрд грн, из которых 2 трлн 625 млрд грн формируют общий фонд и 292,9 млрд грн – специальный фонд.

Основную часть доходов будут обеспечивать налоги:

  • НДС по импорту составит 683,6 млрд грн,
  • НДФЛ и военный сбор - 575,6 млрд грн,
  • НДС по товарам и услугам, произведенным в Украине, — 393,4 млрд грн,
  • налог на прибыль предприятий - 325,3 млрд грн,
  • акцизный налог – 328,8 млрд грн, из которых 167,2 млрд грн будут приходиться на импортные товары, а 161,6 млрд грн – на украинские.

В целом правительство ожидает, что объем доходов будет на 446,8 млрд грн больше, чем в 2025 году.

Фото 2 — Госбюджет-2026: правительство запланировало рост доходов на 446,8 млрд грн, больше всего – от НДС и НДФЛ

Добавим, что для финансирования государственного бюджета в 2026 году Украине необходимо привлечь более 45 млрд долларов от международных партнеров.

Согласно данным Бюджетного комитета, предельный объем дефицита государственного бюджета предлагается установить на уровне 18,5% прогнозного ВВП.

Автор:
Татьяна Гойденко