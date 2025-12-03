Госбюджет-2026: правительство запланировало рост доходов на 446,8 млрд грн, больше всего – от НДС и НДФЛ

3 декабря Верховная Рада приняла закон "О государственном бюджете Украины на 2026 год" во втором чтении. Этот закон определяет основные финансовые приоритеты государства на следующий год, включая оборону и безопасность, устойчивость государства, социальную защиту граждан, развитие образования и здравоохранения, а также поддержку экономики.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

После доработки правительством бюджетных выводов объем доходов государственного бюджета увеличен на 27,8 млрд грн и составит 2 трлн 917,9 млрд грн, из которых 2 трлн 625 млрд грн формируют общий фонд и 292,9 млрд грн – специальный фонд.

Основную часть доходов будут обеспечивать налоги:

НДС по импорту составит 683,6 млрд грн,

НДФЛ и военный сбор - 575,6 млрд грн,

НДС по товарам и услугам, произведенным в Украине, — 393,4 млрд грн,

налог на прибыль предприятий - 325,3 млрд грн,

акцизный налог – 328,8 млрд грн, из которых 167,2 млрд грн будут приходиться на импортные товары, а 161,6 млрд грн – на украинские.

В целом правительство ожидает, что объем доходов будет на 446,8 млрд грн больше, чем в 2025 году.

Добавим, что для финансирования государственного бюджета в 2026 году Украине необходимо привлечь более 45 млрд долларов от международных партнеров.

Согласно данным Бюджетного комитета, предельный объем дефицита государственного бюджета предлагается установить на уровне 18,5% прогнозного ВВП.