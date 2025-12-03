Украине нужно более $45 млрд внешнего финансирования — Минфин

Для финансирования государственного бюджета в 2026 году Украине необходимо привлечь более $45 млрд от международных партнеров.

Как пишет Delo.ua, ссылаясь на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, в проекте госбюджета на 2026 год расходы значительно превышают доходы.

Общие доходы запланированы на уровне 2,92 трлн грн (из них 2,625 трлн грн – общий фонд), в то время как общие расходы составляют 4,78 трлн грн (из них 4,39 трлн грн – общий фонд).

Согласно данным Бюджетного комитета, предельный объем дефицита государственного бюджета предлагается установить на уровне 18,5% прогнозного ВВП.

Министр подчеркнул, что доработанный до второго чтения проект госбюджета на 2026 год "гармоничен и сбалансирован", а также учитывает политические и необходимые качественные изменения.

Напомним, Верховная Рада в среду, 3 декабря, приняла в целом закон о государственном бюджете на 2026 год. Перед голосованием ряд депутатов выразили резкую критику проекта госбюджета на 2026 год и заявили о намерении не поддерживать его. Основными причинами было отсутствие поднятия зарплат военным и сохранение финансирования "Единого марафона".