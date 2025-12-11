Жилье по программе "єОселя" для военнослужащих станет доступнее: какое решение приняло правительство

Кабмин принял решение, значительно упрощающее доступ к собственному жилью для военнослужащих. Отныне все мобилизованные военные получили право воспользоваться государственной программой доступной ипотеки "єОселя" на самых выгодных условиях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

Ранее взять ипотечный кредит под низшую ставку – 3% годовых – могли только медики, педагоги, ученые, правоохранители и военные, служащие по контракту. Мобилизированные подпадали под базовые условия со ставкой 7% годовых.

"Решение в ряду позволит мобилизовавшимся военным оформлять ипотеку под 3% вместо 7%. Таким образом создаем равные возможности - как для мобилизованных, так и для тех, кто служит по контракту", - отметила Свириденко .

Согласно постановлению Кабмина №856, мобилизованные военнослужащие теперь приравнены к льготной категории и могут приобрести жилье под 3%.

Программа "єОселя" уже помогла 21 864 украинским семьям приобрести собственное жилье, а общий объем выданных кредитов составляет 37,4 млрд грн. В частности, жилье по льготной ставке приобрели 6438 военных по контракту и ветеранов.

Ключевые изменения

Изменения имеют две ключевые составляющие:

Снижение ставки – мобилизованные военнослужащие теперь могут брать кредит на жилье по льготной ставке 3% годовых. Это прямой и существенной финансовой поддержкой, что значительно уменьшает ежемесячную кредитную нагрузку. Ограничение максимальной площади жилья - с целью предотвращения приобретения чрезмерно большого и дорогого жилья за государственные средства, правительство установило верхние лимиты площади. Эти лимиты фиксированы и применяются независимо от того, сколько человек в семье. Для квартиры – не более 115,5 м², а для дома – не более 125,5 м².

Таким образом государство балансирует между предоставлением доступного жилья для защитников и эффективным использованием бюджетных средств.

Напомним, в ид начала 2025 года программой государственной ипотеки "єОселя" воспользовались 7 024 украинца, которые получили льготные кредиты на общую сумму 13,3 млрд грн.