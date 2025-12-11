Житло за програмою "єОселя" для військовослужбовців стане доступнішим: яке рішення ухвалив уряд

Кабмін ухвалив рішення, яке значно спрощує доступ до власного житла для військовослужбовців. Відтепер усі мобілізовані військові отримали право скористатися державною програмою доступної іпотеки "єОселя" на найвигідніших умовах.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

Раніше взяти іпотечний кредит під найнижчу ставку – 3% річних – могли лише медики, педагоги, науковці, правоохоронці та військові, які служать за контрактом. Мобілізовані ж підпадали під базові умови зі ставкою 7% річних.

"Рішення уряду дозволить військовим, які мобілізувалися, оформлювати іпотеку під 3% замість 7%. Таким чином створюємо рівні можливості — як для мобілізованих, так і для тих, хто служить за контрактом", — зазначила Свириденко.

Згідно із постановою Кабміну № 856, мобілізовані військовослужбовці тепер прирівняні до пільгової категорії і можуть придбати житло під 3%.

Програма "єОселя" вже допомогла 21 864 українським родинам придбати власне житло, а загальний обсяг виданих кредитів сягає 37,4 млрд грн. Зокрема, житло за пільговою ставкою придбали 6 438 військових за контрактом і ветеранів.

Ключові зміни

Зміни мають дві ключові складові:

Зниження ставки — мобілізовані військовослужбовці тепер можуть брати кредит на житло за пільговою ставкою 3% річних. Це є прямою і суттєвою фінансовою підтримкою, що значно зменшує щомісячне кредитне навантаження. Обмеження максимальної площі житла — з метою запобігання придбанню надмірно великого та дорогого житла за державний кошт, уряд встановив верхні ліміти площі. Ці ліміти є фіксованими і застосовуються незалежно від того, скільки осіб у сім'ї. Для квартири – не більше 115,5 м², а для будинку – не більше 125,5 м².

Таким чином, держава балансує між наданням доступного житла для захисників та ефективним використанням бюджетних коштів.

Нагадаємо, від початку 2025 року програмою державної іпотеки "єОселя" скористалися 7 024 українця, які отримали пільгові кредити на загальну суму 13,3 млрд грн.