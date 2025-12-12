"єОселя" та "єВідновлення" адаптують ринок нерухомості до викликів: як змінюють попит і пропозицію

У 2025 році ринок нерухомості в Україні демонстрував стійкість навіть попри виклики воєнного часу. Важливу роль у цьому відіграли державні програми підтримки, які суттєво вплинули як на первинний, так і на вторинний сегменти.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на звіт ЛУН за підсумками року.

Підсумовуючи 2025 рік на ринку нерухомості — від первинного до вторинного сегмента та оренди — експерти відзначають один спільний фактор стійкості: активну роль держави. Найбільший вплив на динаміку року мала програма пільгової іпотеки "єОселя", а також масштабна програма компенсацій за зруйноване житло "єВідновлення".

Первинний ринок: "єОселя" зберегла попит на новобудови

Від кінця 2022 року в межах "єОселі" українцям видали понад 21 тисячу пільгових іпотек на суму понад 31 млрд грн. У 2025-му програма особливо активно працювала саме на первинному ринку.

ЛУН: сума виданих кредитів "єОселя" за 2023-2025 роки

Станом на кінець року в ній акредитовано 114 забудовників і девелоперів, які пропонують житло в 278 будинках на етапі будівництва. Лише за 2025 рік на готове житло та таке, що ще будується, за програмою оформлено понад 4,3 тис. кредитів — більше половини з майже 7 тис. виданих кредитів загалом.

ЛУН: кількість виданих кредитів "єОселя" за 2023-2025 роки

Вторинний ринок: понад 18 тисяч родин скористалися "єВідновленням"

На вторинному ринку "єОселя" теж була помітною — майже 2,6 тис. квартир і будинків придбано саме завдяки цій іпотеці.

Однак основним фактором зростання у вторинному сегменті стала програма "єВідновлення", спрямована на компенсацію житла, зруйнованого внаслідок війни.

ЛУН: статистика виданих сертифікатів на житло згідно з даними Мінрозвитку

З моменту запуску 28 тисяч родин отримали житлові сертифікати на загальну суму компенсацій 40 млрд грн. Понад 18,6 тисяч сімей уже використали сертифікати і придбали нове житло.

Традиційно ці сертифікати спрямовувалися на купівлю житла на вторинці, але у 2025 році їхнє використання розширили — тепер їх можна застосовувати і для придбання майнових прав на житло, що будується.

Сегмент оренди: мінімальна участь держави

На відміну від ринку купівлі, орендний сегмент у 2025 році майже не відчув державної підтримки. Хоч в Україні діє кілька програм компенсації орендної плати для внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та малозабезпечених сімей, скористатися ними може далеко не кожен.

Основна причина — небажання орендодавців легалізувати орендні відносини та декларувати доходи. Це значно обмежує доступ орендарів до державних механізмів допомоги.

Очікування на 2026 рік

Фахівці сподіваються, що наступного року ситуація зміниться: механізми компенсацій будуть вдосконалені, а кількість ВПО та інших категорій громадян, які зможуть отримати державну підтримку на оренду, суттєво зросте.

Водночас програми "єОселя" та "єВідновлення" залишаються ключовими інструментами, що допоможуть зберегти стабільність ринку нерухомості в умовах повоєнних викликів.

Нагадаємо, впродовж 2025 року програмою державної іпотеки “єОселя” скористалися 7 024 українця, які отримали пільгові кредити на загальну суму 13,3 млрд грн.

Також уряд ухвалив рішення, що дозволяє військовослужбовцям скористатись пільговою програмою на більш вигідних умовах.