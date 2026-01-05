“єОселя” має обмежений вплив на ринок без зростання нового будівництва – девелопери

Державні програми підтримки, зокрема іпотечні та житлові ініціативи, відіграють важливу роль у підтримці попиту на ринку нерухомості, однак вони не здатні компенсувати дефіцит житла, який може сформуватися в найближчі роки.

Про це заявив голова Української асоціації девелоперів Євген Фавров в інтерв’ю Delo.ua.

За його словами, державні інструменти, такі як пільгове кредитування, допомагають окремим категоріям громадян ухвалювати рішення про купівлю житла в умовах війни. Але їх вплив часто переоцінений і не вирішить ряду проблем на ринку.

“Ці програми важливі, але вони мають обмежений вплив. “єОселя” — це приблизно півтори тисячі квартир на рік на первинці та дві-три тисячі вже готових квартир від забудовника. Вона не може суттєво вплинути на ринок загалом”, - пояснює Євген Фавров.

За словами експерта ринку, програми не вирішують ключову проблему ринку — обмежену пропозицію нових об’єктів.

Фавров наголосив, що через війну девелопери суттєво скоротили запуск нових проєктів. У результаті, навіть за наявності державної підтримки попиту, ринок не отримує достатнього обсягу нового житла, яке могло б задовольнити потенційні потреби покупців.

“Державні програми можуть стимулювати купівлю, але вони не створюють квадратні метри. Якщо сьогодні не запускати нові проєкти, завтра просто не буде що продавати”, — зазначив він.

За словами Фаврова, навіть різке розширення державних програм не дасть швидкого ефекту для збільшення пропозиції.

“Кількість таких програм буде збільшуватись і чим більше їх буде, тим більше вони залежатимуть саме від обсягів нового будівництва. Пропозиція на вторинному ринку для “єОселі” фактично значною мірою вичерпана. Вочевидь, якщо не створювати умови для будівництва, кожна з подібних ініціатив буде втрачати ефективність”, — говорить Фавров.

Нагадаємо, голова Української асоціації девелоперів Євген Фавров прогнозує кризу дефіциту пропозиції на ринку нерухомості, що стане особливо відчутною після стабілізації безпекової ситуації.