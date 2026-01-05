Запланована подія 2

Украина стоит на пороге кризиса дефицита жилья – эксперт

дом недвижимость многоэтажка
Дефицит жилья в Украине может возникнуть в течение 1-2 лет / Freepik

В Украине в ближайшей перспективе может возникнуть дефицит предложения на рынке жилой недвижимости, особенно после улучшения ситуации безопасности.

Об этом заявил глава Украинской ассоциации девелоперов Евгений Фавров в интервью Delo.ua.

По его словам, в течение полномасштабной войны объемы нового строительства существенно сократились. В то же время запуск многих проектов был отложен из-за высоких рисков, роста себестоимости и ограниченного спроса. При этом потенциальный спрос на жилье не исчез, а был отложен.

Фавров обращает внимание на тенденцию роста продаж при улучшении ситуации на фронте.

"Это свидетельствует о том, что спрос накапливается, но предложение не поспевает за ним", - отмечает он.

Эксперт также подчеркнул, что в случае стабилизации ситуации безопасности и возвращения части украинцев из-за границы рынок может столкнуться с нехваткой готового жилья.

Дополнительные факторы, которые могут усугубить дефицит, это рост себестоимости строительства, недостаток финансирования и ограниченный доступ к ипотечным инструментам.

По оценке главы Украинской ассоциации девелоперов, критическим периодом может стать первый-второй год после стабилизации ситуации безопасности. Спрос будет быстро восстанавливаться, а новые проекты еще не успеют выйти на рынок.

"Строительство – это долгий цикл. От старта проекта до ввода дома в эксплуатацию проходит в среднем два-три года. Поскольку новых стартов сегодня недостаточно, в момент, когда спрос резко вырастет, рынок может не иметь необходимого количества предложения", – пояснил Фавров.

Фавров подчеркнул, что для уменьшения рисков дефицита необходимы прогнозируемая государственная политика, расширение программ финансирования и создание условий для запуска новых жилищных проектов уже сегодня.

Напомним, по словам главы Украинской ассоциации девелоперов Евгения Фаврова, рынок недвижимости чувствительно реагирует на сигналы с фронта. Стабилизация ситуации безопасности активно влияет на рост продаж, что отражается в количестве реальных сделок.

Автор:
Ярослава Тюпка