Украина стоит на пороге кризиса дефицита жилья – эксперт
В Украине в ближайшей перспективе может возникнуть дефицит предложения на рынке жилой недвижимости, особенно после улучшения ситуации безопасности.
Об этом заявил глава Украинской ассоциации девелоперов Евгений Фавров в интервью Delo.ua.
По его словам, в течение полномасштабной войны объемы нового строительства существенно сократились. В то же время запуск многих проектов был отложен из-за высоких рисков, роста себестоимости и ограниченного спроса. При этом потенциальный спрос на жилье не исчез, а был отложен.
Фавров обращает внимание на тенденцию роста продаж при улучшении ситуации на фронте.
"Это свидетельствует о том, что спрос накапливается, но предложение не поспевает за ним", - отмечает он.
Эксперт также подчеркнул, что в случае стабилизации ситуации безопасности и возвращения части украинцев из-за границы рынок может столкнуться с нехваткой готового жилья.
Дополнительные факторы, которые могут усугубить дефицит, — это рост себестоимости строительства, недостаток финансирования и ограниченный доступ к ипотечным инструментам.
По оценке главы Украинской ассоциации девелоперов, критическим периодом может стать первый-второй год после стабилизации ситуации безопасности. Спрос будет быстро восстанавливаться, а новые проекты еще не успеют выйти на рынок.
"Строительство – это долгий цикл. От старта проекта до ввода дома в эксплуатацию проходит в среднем два-три года. Поскольку новых стартов сегодня недостаточно, в момент, когда спрос резко вырастет, рынок может не иметь необходимого количества предложения", – пояснил Фавров.
Фавров подчеркнул, что для уменьшения рисков дефицита необходимы прогнозируемая государственная политика, расширение программ финансирования и создание условий для запуска новых жилищных проектов уже сегодня.
