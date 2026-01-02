Запланована подія 2

Автономность, ценовое давление и дефицит предложения: важные тенденции рынка покупки и продажи недвижимости в 2026 году

недвижимость дома автономия отопления
Автономное жилье будет еще более востребовано на рынке в 2026 году / Freepik

В 2026 году рынок первичной и вторичной недвижимости Украины, вероятно, сохранит тенденции предыдущего года — при существующей экономической и ситуации безопасности. Основными факторами влияния будут оставаться ограниченное предложение жилья, риски безопасности и рост спроса, что будет создавать дополнительное давление на цены.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX.

Первичный рынок – цены и поведение покупателей

Цены на первоначальное жилье в 2026 году, по прогнозам, не снизятся. Главные причины – ограниченное количество новых проектов, удорожание строительных материалов и дефицит рабочей силы. Дополнительным фактором является изменение поведения покупателей: из-за высоких рисков они реже готовы инвестировать в жилье на начальных этапах строительства, как это было до полномасштабной войны.

"Есел" будет оставаться важным драйвером спроса, особенно в сегменте первичного жилья. Поддерживать рынок могут жилищные ваучеры для военнослужащих и внутренне перемещенных лиц.

Вторичный рынок - дефицит предложения

Эксперты предупреждают о возможном дефиците предложения на вторичном рынке купли-продажи. Это обусловлено разрушением жилищного фонда, а также отложением решений о продаже недвижимости собственниками.

В то же время, спрос не только будет сохраняться, но и может возрасти, что будет способствовать дальнейшему повышению цен. Наибольший интерес покупателей прогнозируется к квартирам с автономным отоплением и жилым комплексам с резервным питанием.

Напомним, по итогам 2025 года цены на первичную и вторичную недвижимость росли по всей Украине, наибольшее годовое подорожание зафиксировали в Житомирской и Тернопольской областях.

Автор:
Ярослава Тюпка