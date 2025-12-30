Житомир и Тернополь – в лидерах: как изменялись цены на недвижимость в 2025 году

В уходящем году цены на квартиры росли как на первичном, так и вторичном рынке. Это касается большинства регионов Украины. Активно также рос спрос и увеличивалось количество новых квартир, введенных в эксплуатацию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на DIM.RIA.

Первичный рынок: больше новостроек и рост цен

По итогам 2025 года в Украине введено в эксплуатацию 226 новых жилых домов, включающих 423 секции. Больше всего новостроек было сдано в Киевской области (67), Львовской области (48) и Киеве (20).

Цены на новое жилье за год выросли практически по всей стране. Наибольшее годовое удорожание зафиксировали в Житомирской области (+28,3%) и Тернопольской области (+20,4%).

Киев традиционно остается самым дорогим городом: в декабре 2025 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках столицы составила $1445/м².

Самые низкие цены на первичном рынке наблюдались в отдельных регионах прифронтовых — Сумской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областях.

Вторичный рынок: дорожает и пользуется спросом

По данным маркетплейс DIM.RIA, в 2025 году стоимость жилья на вторичном рынке росла в большинстве областей Украины. Самые высокие темпы годового роста цен зафиксированы в Ивано-Франковской (+29%), Ровенской (+28%) и Херсонской (+23%) областях.

Дешевое вторичное жилье в декабре 2025 года предлагали в Запорожской области — средняя цена однокомнатной квартиры составила $16,5 тыс. Дорогой остается столица: средняя стоимость квартиры в Киеве достигла $98 тыс.

В разрезе районов Киева ситуация остается традиционной. Печерский район самый дорогой — в среднем $207 тыс. за однокомнатную квартиру, тогда как самым бюджетным стал Деснянский район со средней ценой $50 тыс. В то же время в Святошинском районе зафиксировано годовое снижение цен на вторичное жилье.

Недавно сообщалось, что рынок недвижимости очень чувствителен к сигналам с фронта : в периоды относительной стабилизации или положительных новостей количество обращений в отделы продаж и заключенных договоров заметно увеличивается.