В Украине повышен интерес к частным домам: прифронтовый регион стал лидером роста цен

частный дом
Украинцы выбирают автономность и энергонезависимость, поэтому интерес к частному жилью растет / Freepik

В 2025 году рынок домов в Украине демонстрирует устойчивый рост спроса, обусловленный стремлением покупателей и арендаторов к большей автономности и независимости. На вторичном рынке спрос на покупку домов вырос на 21%, тогда как предложение, напротив, сократилось на 2%. В Сумах наблюдается наибольший рост цен на покупку и аренду частного жилья.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные OLX.

Дисбаланс между спросом и количеством объектов на продажу привел к дальнейшему росту цен. Больше всего за год подорожали дома  на 27%. В то же время медианная стоимость таунхаусов и дуплекса возросла умереннее — на 5%. Ощутимее цены на покупку домов выросли в Сумах (+25%) и Ужгороде (+23%). Дорогими городами для покупки остаются Киев, Ужгород, Львов и Одесса.

В то же время, в Тернополе и Запорожье цены остались на уровне прошлого года. В южных и юго-восточных регионах зафиксирован спад стоимости: в Херсоне  на 22%, в Днепре и Николаеве  на 8%, в Виннице – на 5%.

Похожая ситуация наблюдается и на рынке долгосрочной аренды домов. В 2025 году спрос на аренду вырос на 19%, а среднее количество отзывов на одно объявление достигло 12  одного из самых высоких показателей на рынке. В то же время количество активных объявлений сократилось на 11%, что повлекло за собой рост медианной стоимости аренды по Украине на 13%.

Самые высокие арендные ставки на дома зафиксированы в Ужгороде, опередившем даже Киев. Наибольший рост цен на аренду за год произошел в столице (+68%), а также в Черновцах (+57%) и Сумах (+43%).

Эксперты отмечают, что тенденция к росту интереса к частным домам сохранится и дальше. Автономность, безопасность и энергонезависимость остаются ключевыми факторами выбора жилья для украинцев.

Напомним, в Украине появиласькарта энергоэффективности жилых домов — онлайн-инструмент, показывающий состояние жилого фонда и помогающий сравнивать дома по уровню тепловых потерь и классу энергоэффективности.

Автор:
Ярослава Тюпка