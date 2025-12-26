В Україні зростає інтерес до приватних будинків: прифронтовий регіон став лідером зростання цін

У 2025 році ринок будинків в Україні демонструє стійке зростання попиту, зумовлене прагненням покупців та орендарів до більшої автономності та незалежності. На вторинному ринку попит на купівлю будинків зріс на 21%, тоді як пропозиція, навпаки, скоротилася на 2%. У Сумах спостерігається найбільше зростання цін на купівлю та оренду приватного житла.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані OLX.

Дисбаланс між попитом і кількістю об’єктів на продаж призвів до подальшого зростання цін. Найбільше за рік подорожчали будинки — на 27%. Водночас медіанна вартість таунхаусів і дуплексів зросла помірніше — на 5%. Найвідчутніше ціни на купівлю будинків зросли у Сумах (+25%) та Ужгороді (+23%). Найдорожчими містами для купівлі залишаються Київ, Ужгород, Львів та Одеса.

Водночас у Тернополі та Запоріжжі ціни залишилися на рівні минулого року. У південних і південно-східних регіонах зафіксовано спад вартості: у Херсоні — на 22%, у Дніпрі та Миколаєві — на 8%, у Вінниці — на 5%.

Схожа ситуація спостерігається і на ринку довгострокової оренди будинків. У 2025 році попит на оренду зріс на 19%, а середня кількість відгуків на одне оголошення досягла 12 — одного з найвищих показників на ринку. Водночас кількість активних оголошень скоротилася на 11%, що спричинило зростання медіанної вартості оренди по Україні на 13%.

Найвищі орендні ставки на будинки зафіксовані в Ужгороді, який випередив навіть Київ. Найбільше зростання цін на оренду за рік відбулося у столиці (+68%), а також у Чернівцях (+57%) та Сумах (+43%).

Експерти зазначають, що тенденція до зростання інтересу до приватних будинків збережеться й надалі. Автономність, безпека та можливість енергонезалежності залишаються ключовими факторами вибору житла для українців.

