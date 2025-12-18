Чи вигідно інвестувати в апарт-готелі та дохідні будинки: як на ринку нерухомості формується новий тренд

В Україні активно формується новий сегмент — ринок дохідної нерухомості. Апарт-готелі та дохідні будинки дедалі частіше розглядають як альтернативу класичним інвестиціям у житло, а портфельні інвестори поступово повертаються на ринок.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на аналітику ЛУН.

У 2025 році український ринок нерухомості отримав новий вектор розвитку — сегмент дохідної нерухомості. Йдеться про апартаменти, котеджі, апарт-готелі та навіть багатоквартирні будинки, які з самого початку проєктуються під коротко- або довгострокову оренду.

Ключова особливість цього формату — залучення професійної керуючої компанії, яка після введення об’єкта в експлуатацію бере на себе управління та забезпечує власникам пасивний дохід.

Два формати — два підходи до прибутку

У 2025 році сегмент розвивається одразу в двох напрямках. Перший — дохідні будинки, орієнтовані переважно на довгострокову оренду. Інвесторам пропонують квартири або апартаменти, які можна використовувати для власного проживання, здавати самостійно або передати в управління спеціалізованій компанії.

Подібний формат існував і до повномасштабного вторгнення, однак тоді був представлений поодинокими проєктами, здебільшого у столиці. Сьогодні ж свої об’єкти як дохідні позиціонують девелопери Києва, Львова, Ужгорода, Одеси та інших міст. Водночас експерти наголошують: говорити про стрімке зростання цього сегмента поки що зарано.

Другий напрямок — апарт-готелі, орієнтовані на короткострокову оренду. Саме цей формат вважається відносно новим для України. Він виник на стику інтересів девелоперів і готельєрів: перші отримали можливість залучати кошти приватних інвесторів, другі — централізовано управляти номерним фондом. Така модель виявилася життєздатною, і кількість апарт-готелів на ринку зростає щороку.

Інвестори повертаються, але обережно

Активізацію сегмента підтримує поступове повернення портфельних інвесторів. Частина з них починає заходити саме в дохідну нерухомість, але масового переходу поки не відбулося.

“Портфельні інвестори поступово повертаються, і їхня активність протягом року зростає. Частина переходить у сегмент дохідної нерухомості — апартаменти, комерційні площі та орендні формати, які приваблюють прогнозованим грошовим потоком і передачею управління керуючій компанії. Водночас у 2025 році більшість інвесторів комбінують формати, щоб диверсифікувати ризики”, — зазначає співзасновник LEV Development Олександр Островський.

ЛУН: старти нових проєктів дохідної нерухомості за 2023-2025 роки

Експерти наголошують: сучасні інвестори стали значно вимогливішими до проєктів.

“Є ціла низка фундаментальних факторів, які мають бути виконані забудовником, щоб проєкт був реально привабливим для інвесторів. Сьогодні це професійні бізнесмени з глибоким аналітичним розумінням ринку”, — пояснює Вікторія Байрак, керівник департаменту маркетингу та продажів VD GROUP і керівник Invest Bukovel.

Географія та масштаби ринку

Станом на кінець 2025 року в Україні налічується 105 проєктів дохідної нерухомості, з яких у 75 уже відкриті продажі. Переважна більшість таких об’єктів зосереджена в західних регіонах:

57% — у курортних містечках Івано-Франківської області;

20% — у Львівській області;

9% — у Закарпатській області.

Загалом ці три регіони акумулюють 86% усіх пропозицій дохідної нерухомості.

Динаміка запусків також свідчить про зростаючий інтерес девелоперів до формату. Якщо у 2023 році стартували лише 12 таких проєктів, у 2024 — вже 30, то у 2025 році на ринок вивели 20 нових об’єктів, ще 18 планують запустити до кінця року.

У підсумку дохідна нерухомість поступово перетворюється на окремий інвестиційний сегмент, який може стати альтернативою класичним вкладенням у житлове будівництво — за умови професійного управління та прозорої економіки проєктів.

Нагадаємо, відома українська мережа планує збудувати свій перший 5-зірковий готель в Європі.