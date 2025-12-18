Выгодно ли инвестировать в апарт-отели и доходные дома: как на рынке недвижимости формируется новый тренд

В Украине активно формируется новый сегмент — рынок доходной недвижимости. Апарт-отели и доходные дома все чаще рассматривают в качестве альтернативы классическим инвестициям в жилье, а портфельные инвесторы постепенно возвращаются на рынок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитику ЛУН.

В 2025 году украинский рынок недвижимости получил новый вектор развития — сегмент доходной недвижимости. Речь идет об апартаментах, коттеджах, апарт-отелях и даже многоквартирных домах, которые с самого начала проектируются под кратко- или долгосрочную аренду.

Ключевая особенность этого формата — привлечение профессиональной управляющей компании, которая после ввода объекта в эксплуатацию берет на себя управление и обеспечивает владельцам пассивный доход.

Два формата – два подхода к прибыли

В 2025 году сегмент развивается сразу в двух направлениях. Первый — доходные дома, ориентированные преимущественно на долгосрочную аренду. Инвесторам предлагают квартиры или апартаменты, которые можно использовать для собственного проживания, сдавать самостоятельно или передать в управление специализированной компании.

Подобный формат существовал и до полномасштабного вторжения, однако тогда был представлен единичными проектами, в основном в столице. Сегодня свои объекты как доходные позиционируют девелоперы Киева, Львова, Ужгорода, Одессы и других городов. В то же время эксперты отмечают: говорить о стремительном росте этого сегмента пока рано.

Второе направление — апарт-отели, ориентированные на краткосрочную аренду. Именно этот формат считается относительно новым для Украины. Он возник на стыке интересов девелоперов и гостиниц: первые получили возможность привлекать средства частных инвесторов, вторые — централизованно управлять номерным фондом. Такая модель оказалась жизнеспособной, и количество апарт-отелей на рынке растет каждый год.

Инвесторы возвращаются, но осторожно

Активизация сегмента поддерживает постепенное возвращение портфельных инвесторов. Часть из них начинает входить именно в доходную недвижимость, но массового перехода пока не произошло.

"Портфельные инвесторы постепенно возвращаются, и их активность в течение года растет. Часть переходит в сегмент доходной недвижимости - апартаменты, коммерческие площади и арендные форматы, которые привлекают прогнозируемым денежным потоком и передачей управления управляющей компании. В то же время в 2025 году большинство инвесторов комбинируют форматы, чтобы диверсифицировать риски", - говорит соучредитель Development Александр Островский.

ЛУН: старты новых проектов доходной недвижимости за 2023-2025 годы

Эксперты отмечают: современные инвесторы стали более требовательными к проектам.

"Есть целый ряд фундаментальных факторов, которые должны быть выполнены застройщиком, чтобы проект был реально привлекательным для инвесторов. Сегодня это профессиональные бизнесмены с глубоким аналитическим пониманием рынка", — объясняет Виктория Байрак, руководитель департамента маркетинга и продаж VD GROUP и руководитель Invest Bukovel.

География и масштабы рынка

На конец 2025 года в Украине насчитывается 105 проектов доходной недвижимости, из которых в 75 уже открыты продажи. Подавляющее большинство таких объектов сосредоточено в западных регионах:

57% — в курортных городках Ивано-Франковской области;

20% — во Львовской области;

9% — в Закарпатской области.

В общей сложности эти три региона аккумулируют 86% всех предложений доходной недвижимости.

Динамика запусков также свидетельствует о растущем интересе девелоперов к формату. Если в 2023 году стартовало только 12 таких проектов, в 2024 — уже 30, то в 2025 году на рынок вывели 20 новых объектов, еще 18 планируют запустить до конца года.

В итоге доходная недвижимость постепенно превращается в отдельный инвестиционный сегмент, который может стать альтернативой классическим вложениям в жилищное строительство — при профессиональном управлении и прозрачной экономике проектов.

