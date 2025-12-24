В Украине появилась карта энергоэффективности жилых домов

ЛУН презентовал карту энергоэффективности жилых домов — онлайн-инструмент, показывающий состояние жилого фонда и помогающий сравнивать дома по уровню тепловых потерь и классу энергоэффективности. Карта призвана сделать информацию о реальной стоимости проживания в жилье более открытой и понятной покупателям и арендаторам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на ЛУН.

По данным платформы ЛУН, подавляющее большинство жилья в Украине до сих пор не отвечает современным стандартам энергоэффективности. Неутепленные дома в большинстве своем имеют классы E–G, что свидетельствует о значительных потерях тепла, более низком уровне комфорта для жильцов и существенных затратах на отопление в зимний период.

"Энергоэффективность — это практический показатель, который напрямую влияет на затраты на отопление и уровень комфорта в доме. Мы в ЛУН хотим, чтобы люди могли оценивать жилье не только по цене квадратного метра, но и по тому, сколько будет стоить жизнь в нем", — комментирует руководитель направления социальной ответственности ЛУН Анна Денисенко.

Почему это важно

Энергоэффективность дома определяется не только типом отопления, но прежде всего технологией строительства, состоянием ограждающих конструкций и наличием утепления. Даже при централизованном теплоснабжении дом может быть экономным и комфортным, если он модернизирован: имеет утепленные фасады, теплоизолированные сети и индивидуальный тепловой пункт. В устаревшем жилищном фонде теплопотери могут достигать 30%, а возможности жителей влиять на температурный режим часто остаются ограниченными.

Именно поэтому утепление построек является одним из ключевых факторов снижения потребления энергии. Неутепленные дома теряют значительную часть тепла из-за стен, кровли и подвальных помещений, что непосредственно сказывается на расходах домохозяйств во время отопительного сезона.

Что отображает карта

Карта энергоэффективности собирает информацию о жилых домах и позволяет пользователям:

просматривать класс энергоэффективности здания;

оценивать уровень потенциальных теплопотерь;

сравнивать дома между собой в пределах района или города.

Инструмент ориентирован не только на покупателей и арендаторов жилья, но и на девелоперов и органы местного самоуправления как показатель состояния жилищного фонда.

Сейчас на карте видны 10 280 жилых домов в Киеве. Разработчики отмечают, что проект носит динамический характер: его география будет постепенно расширяться, а данные будут обновляться по мере поступления новой информации.

Информация для карты сформирована на основе данных первичного и вторичного рынков жилья, а также от девелоперов. Методологическую и экспертную поддержку проекта оказывает общественная организация "Екодія". В перспективе также планируется привлечение ОСМД и представителей домов для актуализации данных непосредственно на местах.

Что дальше

В ЛУН обращают внимание: энергоэффективность — больше, чем вопрос бытового комфорта, это важная составляющая жилищной политики. Открытые и понятные данные позволяют принимать обоснованные решения на разных уровнях от выбора квартиры отдельными людьми до планирования программ модернизации жилищного фонда на уровне общин.

"На украинском рынке жилья покупатели и арендаторы часто не имеют доступа к понятной информации об энергопотреблении зданий. Карта энергоэффективности делает эти данные открытыми еще до момента покупки или аренды жилья. В то же время энергетический сертификат, на котором базируются такие оценки, является ключевым инструментом для участия в государственных программах по кредитам на утепление", — объясняет специалист по энергетической политике ОО "Екодія" Ирина Климась.

Также разработчики призывают глав ОСМД и девелоперов присоединяться к наполнению карты и предоставлять актуальную информацию о своих домах. Сделать это можно непосредственно на платформе, воспользовавшись функциями "Добавить локацию" и "Дополнить информацию о доме".

Напомним, в ноябре жильцы энергоэффективных многоквартирных домов в Киеве платили за отопление на 20-40% меньше, чем в домах без энергомодернизации. Стоимость отопления одного квадратного метра в таких зданиях колебалась в пределах 11–16 грн., тогда как в обычных многоэтажках столицы этот показатель в среднем достигал 19,8 грн. за кв. м.