Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,10

--0,05

EUR

49,64

+0,15

Наличный курс:

USD

42,10

41,90

EUR

49,80

49,45

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине появилась карта энергоэффективности жилых домов

дом люди энергосбережение
Карта будет расширяться по мере поступления новой информации о жилье / Freepik

ЛУН презентовал карту энергоэффективности жилых домов — онлайн-инструмент, показывающий состояние жилого фонда и помогающий сравнивать дома по уровню тепловых потерь и классу энергоэффективности. Карта призвана сделать информацию о реальной стоимости проживания в жилье более открытой и понятной покупателям и арендаторам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на ЛУН.

По данным платформы ЛУН, подавляющее большинство жилья в Украине до сих пор не отвечает современным стандартам энергоэффективности. Неутепленные дома в большинстве своем имеют классы E–G, что свидетельствует о значительных потерях тепла, более низком уровне комфорта для жильцов и существенных затратах на отопление в зимний период.

"Энергоэффективность  это практический показатель, который напрямую влияет на затраты на отопление и уровень комфорта в доме. Мы в ЛУН хотим, чтобы люди могли оценивать жилье не только по цене квадратного метра, но и по тому, сколько будет стоить жизнь в нем",  комментирует руководитель направления социальной ответственности ЛУН Анна Денисенко.

Почему это важно

Энергоэффективность дома определяется не только типом отопления, но прежде всего технологией строительства, состоянием ограждающих конструкций и наличием утепления. Даже при централизованном теплоснабжении дом может быть экономным и комфортным, если он модернизирован: имеет утепленные фасады, теплоизолированные сети и индивидуальный тепловой пункт. В устаревшем жилищном фонде теплопотери могут достигать 30%, а возможности жителей влиять на температурный режим часто остаются ограниченными.

Именно поэтому утепление построек является одним из ключевых факторов снижения потребления энергии. Неутепленные дома теряют значительную часть тепла из-за стен, кровли и подвальных помещений, что непосредственно сказывается на расходах домохозяйств во время отопительного сезона.

Что отображает карта

Карта энергоэффективности собирает информацию о жилых домах и позволяет пользователям:

  • просматривать класс энергоэффективности здания;
  • оценивать уровень потенциальных теплопотерь;
  • сравнивать дома между собой в пределах района или города.

Инструмент ориентирован не только на покупателей и арендаторов жилья, но и на девелоперов и органы местного самоуправления как показатель состояния жилищного фонда.

Сейчас на карте видны 10 280 жилых домов в Киеве. Разработчики отмечают, что проект носит динамический характер: его география будет постепенно расширяться, а данные будут обновляться по мере поступления новой информации.

Информация для карты сформирована на основе данных первичного и вторичного рынков жилья, а также от девелоперов. Методологическую и экспертную поддержку проекта оказывает общественная организация "Екодія". В перспективе также планируется привлечение ОСМД и представителей домов для актуализации данных непосредственно на местах.

Что дальше

В ЛУН обращают внимание: энергоэффективность  больше, чем вопрос бытового комфорта, это важная составляющая жилищной политики. Открытые и понятные данные позволяют принимать обоснованные решения на разных уровнях от выбора квартиры отдельными людьми до планирования программ модернизации жилищного фонда на уровне общин.

"На украинском рынке жилья покупатели и арендаторы часто не имеют доступа к понятной информации об энергопотреблении зданий. Карта энергоэффективности делает эти данные открытыми еще до момента покупки или аренды жилья. В то же время энергетический сертификат, на котором базируются такие оценки, является ключевым инструментом для участия в государственных программах по кредитам на утепление", — объясняет специалист по энергетической политике ОО "Екодія" Ирина Климась.

Также разработчики призывают глав ОСМД и девелоперов присоединяться к наполнению карты и предоставлять актуальную информацию о своих домах. Сделать это можно непосредственно на платформе, воспользовавшись функциями "Добавить локацию" и "Дополнить информацию о доме".

Напомним, в ноябре жильцы энергоэффективных многоквартирных домов в Киеве платили за отопление на 20-40% меньше, чем в домах без энергомодернизации. Стоимость отопления одного квадратного метра в таких зданиях колебалась в пределах 11–16 грн., тогда как в обычных многоэтажках столицы этот показатель в среднем достигал 19,8 грн. за кв. м.

Автор:
Ярослава Тюпка