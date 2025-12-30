Запланована подія 2

Житомир і Тернопіль – у лідерах: як змінювались ціни на нерухомість у 2025 році

будинок новобудова
У 2025 році зріс попит та ціни як на первинний, так і вторинний ринок / Freepik

У році, що минає, ціни на квартири зростали як на первинному, так і вторинному ринку. Це стосується більшості регіонів України. Активно також зростав попит і більшала кількість нових квартир, що були введені в експлуатацію. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на DIM.RIA.

Первинний ринок: більше новобудов і зростання цін

За підсумками 2025 року в Україні ввели в експлуатацію 226 нових житлових будинків, що включають 423 секції. Найбільше новобудов було здано у Київській області (67), Львівській області (48) та Києві (20).

Ціни на нове житло протягом року зросли практично по всій країні. Найбільше річне подорожчання зафіксували у Житомирській області (+28,3%) та Тернопільській області (+20,4%).

Київ традиційно залишається найдорожчим містом: у грудні 2025 року середня вартість квадратного метра в новобудовах столиці становила $1 445/м².

Найнижчі ціни на первинному ринку спостерігалися в окремих прифронтових регіонах — Сумській, Запорізькій, Миколаївській та Чернігівській областях.

Вторинний ринок: дорожчає і користується попитом

За даними маркетплейсу DIM.RIA, у 2025 році вартість житла на вторинному ринку зростала в більшості областей України. Найвищі темпи річного зростання цін зафіксовано в Івано-Франківській (+29%), Рівненській (+28%) та Херсонській (+23%) областях.

Найдешевше вторинне житло у грудні 2025 року пропонували в Запорізькій області — середня ціна однокімнатної квартири становила $16,5 тис.Найдорожчою залишається столиця: середня вартість квартири в Києві досягла $98 тис.

У розрізі районів Києва ситуація залишається традиційною. Печерський район є найдорожчим — у середньому $207 тис. за однокімнатну квартиру, тоді як найбюджетнішим став Деснянський район із середньою ціною $50 тис. Водночас у Святошинському районі зафіксовано річне зниження цін на вторинне житло.

Нещодавно повідомлялось, що ринок нерухомості дуже чутливий до сигналів із фронту: у періоди відносної стабілізації або позитивних новин кількість звернень до відділів продажу та укладених договорів помітно збільшується. 

Ярослава Тюпка