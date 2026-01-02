Запланована подія 2

Автономність, ціновий тиск та дефіцит пропозиції: важливі тенденції ринку купівлі та продажу нерухомості в 2026 році

нерухомість будинки автономість опалення
Автономне житло буде ще більш затребуваним на ринку в 2026 році / Freepik

У 2026 році ринок первинної та вторинної нерухомості України, ймовірно, збереже тенденції попереднього року - за умови наявної економічної та безпекової ситуації. Основними факторами впливу залишатимуться обмежена пропозиція житла, безпекові ризики та зростання попиту, що створюватиме додатковий тиск на ціни. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX. 

Первинний ринок - ціни та поведінка покупців

Ціни на первинне житло у 2026 році, за прогнозами, не знизяться. Головні причини — обмежена кількість нових проєктів, подорожчання будівельних матеріалів та дефіцит робочої сили. Додатковим чинником є зміна поведінки покупців: через високі ризики вони значно рідше готові інвестувати у житло на початкових етапах будівництва, як це було до повномасштабної війни.

“єОселя” залишатиметься важливим драйвером попиту, особливо в сегменті первинного житла. Підтримувати ринок також можуть житлові ваучери для військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб.

Вторинний ринок  дефіцит пропозиції

Експерти попереджають про можливий дефіцит пропозиції на вторинному ринку купівлі-продажу. Це зумовлено руйнуванням житлового фонду, а також відкладенням рішень про продаж нерухомості власниками. 

Водночас попит не лише зберігатиметься, а й може зрости, що сприятиме подальшому підвищенню цін. Найбільший інтерес покупців прогнозується до квартир з автономним опаленням та житлових комплексів із резервним живленням.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року, ціни на первинну та вторинну нерухомість зростали по всій Україні, найбільше річне подорожчання зафіксували у Житомирській та Тернопільській областях.

Автор:
Ярослава Тюпка