Автономність, ціновий тиск та дефіцит пропозиції: важливі тенденції ринку купівлі та продажу нерухомості в 2026 році
У 2026 році ринок первинної та вторинної нерухомості України, ймовірно, збереже тенденції попереднього року - за умови наявної економічної та безпекової ситуації. Основними факторами впливу залишатимуться обмежена пропозиція житла, безпекові ризики та зростання попиту, що створюватиме додатковий тиск на ціни.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX.
Первинний ринок - ціни та поведінка покупців
Ціни на первинне житло у 2026 році, за прогнозами, не знизяться. Головні причини — обмежена кількість нових проєктів, подорожчання будівельних матеріалів та дефіцит робочої сили. Додатковим чинником є зміна поведінки покупців: через високі ризики вони значно рідше готові інвестувати у житло на початкових етапах будівництва, як це було до повномасштабної війни.
“єОселя” залишатиметься важливим драйвером попиту, особливо в сегменті первинного житла. Підтримувати ринок також можуть житлові ваучери для військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб.
Вторинний ринок — дефіцит пропозиції
Експерти попереджають про можливий дефіцит пропозиції на вторинному ринку купівлі-продажу. Це зумовлено руйнуванням житлового фонду, а також відкладенням рішень про продаж нерухомості власниками.
Водночас попит не лише зберігатиметься, а й може зрости, що сприятиме подальшому підвищенню цін. Найбільший інтерес покупців прогнозується до квартир з автономним опаленням та житлових комплексів із резервним живленням.
Нагадаємо, за підсумками 2025 року, ціни на первинну та вторинну нерухомість зростали по всій Україні, найбільше річне подорожчання зафіксували у Житомирській та Тернопільській областях.