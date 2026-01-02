Житло для переселенців: як держава допомагає купити квартиру та скільки вже заявок

З моменту запуску у вересні 2025 року програми пільгового житлового кредитування для внутрішньо переміщених осіб та людей, які проживають на прифронтових територіях, до Пенсійного фонду України надійшло 1224 звернення від громадян, що бажають скористатися цією держпідтримкою.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Наразі державну допомогу призначено за 118 зверненнями, а кошти для покриття частини витрат уже перераховані на банківські рахунки. У 2025 році Уряд заклав на реалізацію цієї ініціативи 4,4 млрд гривень.

Вимоги до нерухомості та учасників

Претендувати на кредит можуть особи, які не мають іншої житлової площі (крім тієї, що залишилася в зоні бойових дій або в окупації).

Від позичальника вимагається лише офіційне працевлаштування та спроможність самостійно сплатити 30% першого внеску і 30% регулярних платежів.

Вибране житло має бути збудоване не раніше ніж 20 років тому, а його гранична вартість не повинна перевищувати 2 млн гривень.

Як долучитися до програми:

ВПО чи мешканець прифронтової території має подати заявку на "єОселю" у застосунку "Дія".

Отримати позитивне рішення та обрати банк для отримання кредиту.

Надати банку необхідний пакет документів та заяву на отримання компенсації від держави.

Оформити кредит із компенсацією.

Механізм державної підтримки

Програма пропонує безпрецедентні умови: держава бере на себе 70% вартості першого внеску та 70% кожного щомісячного платежу в межах програми "єОселя".

Крім того, учасники отримують одноразову допомогу у розмірі 40 тисяч гривень для покриття супутніх витрат на оформлення кредиту та укладання угод.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України напрацьовує нові програми забезпечення житлом переселенців, які висловили бажання проживати у сільській місцевості.