Нове житло для ВПО: держава віддає понад сто об'єктів АРМА на потреби переселенців

Уряд розпочинає масштабний процес передачі державної нерухомості та активів, що перебувають в управлінні Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), для розселення внутрішньо переміщених осіб.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

Головна мета ініціативи — забезпечити людей житлом, використовуючи ресурси, які раніше простоювали без діла.

"Приміщення не мають простоювати, вони мають бути ефективно задіяні на користь людям", — зазначила Свириденко.

Понад 100 об'єктів вже у списку

До першого переліку увійшли 112 приміщень у різних куточках країни. Серед них — житлові будинки, готелі, офісні будівлі та центри дозвілля. Це майно, що належало державним органам та компаніям, а також нерухомість, заарештована в межах кримінальних проваджень.

За словами Свириденко, розподіл приміщень між органами, що опікуються потребами ВПО, завершиться до кінця січня. Планується, що перші родини зможуть заселитися в оновлене житло вже у першому кварталі 2026 року.

Ревізія освітніх закладів

Окрему увагу приділено будівлям, які належать Міністерству освіти і науки. Уряд доручив перевірити об'єкти, що не використовувалися за призначенням протягом останнього року. Для таких активів уже створено спеціальний механізм: їх передаватимуть новим управителям за символічну орендну плату — лише 1 грн, за умови розселення там переселенців.

Наступний етап

Протягом наступного місяця всі міністерства разом із державними компаніями, обласними військовими адміністраціями та АРМА мають підготувати додаткові списки майна для розширення програми. Координацію цього складного процесу здійснює Мінекономіки.

Нагадаємо, українці, чиє житло було знищене внаслідок російської агресії, отримали нову хвилю підтримки. Уряд виділив із резервного фонду держбюджету додаткові 8,8 млрд грн. Це дозволить надати житлові сертифікати ще майже 6300 родинам для придбання нових осель.