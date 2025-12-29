Новое жилье для ВПЛ: государство отдает более ста объектов АРМА на нужды переселенцев

Правительство начинает масштабный процесс передачи государственной недвижимости и активов, находящихся в управлении Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), для расселения внутренне перемещенных лиц.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

Главная цель инициативы — обеспечить людей жильем, используя ресурсы, которые раньше простояли без дела.

"Помещения не должны простаивать, они должны быть эффективно задействованы в пользу людей", - отметила Свириденко.

Более 100 объектов уже в списке

В первый перечень вошли 112 помещений в разных уголках страны. Среди них – жилые дома, гостиницы, офисные здания и центры досуга. Это имущество, принадлежавшее государственным органам и компаниям, а также недвижимость, арестованная в рамках уголовных производств.

По словам Свириденко, распределение помещений между органами, заботящимися о потребностях ВПЛ, завершится до конца января. Планируется, что первые семьи могут заселиться в обновленное жилье уже в первом квартале 2026 года.

Ревизия образовательных учреждений

Отдельное внимание уделено зданиям, принадлежащим Министерству образования и науки. Правительство поручило проверить объекты, которые не использовались по назначению за последний год. Для таких активов уже создан специальный механизм: их будут передавать новым управляющим за символическую арендную плату — всего 1 грн, при условии расселения там переселенцев.

Следующий этап

В течение следующего месяца, все министерства вместе с государственными компаниями, областными военными администрациями и АРМА должны подготовить дополнительные списки имущества для расширения программы. Координацию этого сложного процесса осуществляет Минэкономики.

Напомним, в стране, чье жилье было уничтожено в результате российской агрессии, получили новую волну поддержки. Правительство выделило из резервного фонда госбюджета дополнительные 8,8 млрд. грн. Это позволит предоставить жилищные сертификаты еще почти 6300 семьям для приобретения новых домов.