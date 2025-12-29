Запланована подія 2

Новое жилье для ВПЛ: государство отдает более ста объектов АРМА на нужды переселенцев

В ноябре предложение жилья на аренду выросло, цены тоже / Freepik

Правительство начинает масштабный процесс передачи государственной недвижимости и активов, находящихся в управлении Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), для расселения внутренне перемещенных лиц.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

Главная цель инициативы — обеспечить людей жильем, используя ресурсы, которые раньше простояли без дела.

"Помещения не должны простаивать, они должны быть эффективно задействованы в пользу людей", - отметила Свириденко.

Более 100 объектов уже в списке

В первый перечень вошли 112 помещений в разных уголках страны. Среди них – жилые дома, гостиницы, офисные здания и центры досуга. Это имущество, принадлежавшее государственным органам и компаниям, а также недвижимость, арестованная в рамках уголовных производств.

По словам Свириденко, распределение помещений между органами, заботящимися о потребностях ВПЛ, завершится до конца января. Планируется, что первые семьи могут заселиться в обновленное жилье уже в первом квартале 2026 года.

Ревизия образовательных учреждений

Отдельное внимание уделено зданиям, принадлежащим Министерству образования и науки. Правительство поручило проверить объекты, которые не использовались по назначению за последний год. Для таких активов уже создан специальный механизм: их будут передавать новым управляющим за символическую арендную плату — всего 1 грн, при условии расселения там переселенцев.

Следующий этап

В течение следующего месяца, все министерства вместе с государственными компаниями, областными военными администрациями и АРМА должны подготовить дополнительные списки имущества для расширения программы. Координацию этого сложного процесса осуществляет Минэкономики.

Напомним, в стране, чье жилье было уничтожено в результате российской агрессии, получили новую волну поддержки. Правительство выделило из резервного фонда госбюджета дополнительные 8,8 млрд. грн. Это позволит предоставить жилищные сертификаты еще почти 6300 семьям для приобретения новых домов.

Автор:
Татьяна Ковальчук