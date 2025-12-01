Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

+0,07

EUR

48,89

+0,02

Наличный курс:

USD

42,37

42,27

EUR

49,25

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Жилищный ваучер на 2 млн грн: в "Дії" запускают новую программу поддержки для ветеранов-ВПО

В Украине стартует новая государственная программа
В Украине стартует новая государственная программа / Дія

В Украине стартует новая государственная программа, направленная на поддержку ветеранов, вынужденных покинуть свои дома из-за войны.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію".

С 1 декабря в приложении "Дія" можно оформить жилой ваучер стоимостью 2 млн грн – сертификат, позволяющий приобрести готовое жилье, инвестировать в новостройку или оформить ипотеку.

Программа доступна для тех ветеранов, которые:

  • имеют статус внутриперемещенного лица;
  • получили статус УБД или ОИОС (как при АТО/ООС, так и после полномасштабного вторжения);
  • имеют зарегистрированное место жительства на временно оккупированной территории;
  • не пользуются государственным жильем;
  • проживают на подконтрольной Украине территории и не имеют собственного жилья (кроме случаев, когда есть непогашенная ипотека или жилье в зоне активных боевых действий);
  • не получали компенсаций в "єВдновлення" за разрушенное жилье и не подавали заявлений на другие жилищные программы.

Эти требования также распространяются на членов семьи – супругов и детей.

Правительство подчеркивает, что ваучер не заменяет компенсацию за разрушенное жилье. Подать заявление можно без наличия документов на имущество и без необходимости отменять право собственности.

Процедура оформления проста: зайдите в приложение "Дія" - Сервисы - Услуги для ВПЛ - Заявление о жилом ваучере.

Фото 2 — Жилищный ваучер на 2 млн грн: в "Дії" запускают новую программу поддержки для ветеранов-ВПО

Средства по ваучеру будут перечисляться безналично – непосредственно продавцу или банку, обеспечивающему прозрачность и целевое использование. Если в семье несколько ветеранов-ВПЛ, ваучеры можно объединять, чтобы приобрести более дорогое жилье.

Несколько дней назад правительство приняло постановление, упрощающее механизм получения компенсации за ремонты поврежденного жилья в рамках программы "єВдновлення". Теперь подать заявление сможет один из совладельцев, а отсутствие согласия других больше не будет блокировать выплату средств.

Недавно в программе "єВдновлення" появилась новая возможность, если жилье повредили повторно, можно подать новое заявление немедленно. Больше не нужно ожидать завершения ремонта или одобрения предыдущего отчета.

Автор:
Татьяна Гойденко