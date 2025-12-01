Жилищный ваучер на 2 млн грн: в "Дії" запускают новую программу поддержки для ветеранов-ВПО

В Украине стартует новая государственная программа, направленная на поддержку ветеранов, вынужденных покинуть свои дома из-за войны.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію".

С 1 декабря в приложении "Дія" можно оформить жилой ваучер стоимостью 2 млн грн – сертификат, позволяющий приобрести готовое жилье, инвестировать в новостройку или оформить ипотеку.

Программа доступна для тех ветеранов, которые:

имеют статус внутриперемещенного лица;

получили статус УБД или ОИОС (как при АТО/ООС, так и после полномасштабного вторжения);

имеют зарегистрированное место жительства на временно оккупированной территории;

не пользуются государственным жильем;

проживают на подконтрольной Украине территории и не имеют собственного жилья (кроме случаев, когда есть непогашенная ипотека или жилье в зоне активных боевых действий);

не получали компенсаций в "єВдновлення" за разрушенное жилье и не подавали заявлений на другие жилищные программы.

Эти требования также распространяются на членов семьи – супругов и детей.

Правительство подчеркивает, что ваучер не заменяет компенсацию за разрушенное жилье. Подать заявление можно без наличия документов на имущество и без необходимости отменять право собственности.

Процедура оформления проста: зайдите в приложение "Дія" - Сервисы - Услуги для ВПЛ - Заявление о жилом ваучере.

Средства по ваучеру будут перечисляться безналично – непосредственно продавцу или банку, обеспечивающему прозрачность и целевое использование. Если в семье несколько ветеранов-ВПЛ, ваучеры можно объединять, чтобы приобрести более дорогое жилье.

Несколько дней назад правительство приняло постановление, упрощающее механизм получения компенсации за ремонты поврежденного жилья в рамках программы "єВдновлення". Теперь подать заявление сможет один из совладельцев, а отсутствие согласия других больше не будет блокировать выплату средств.

Недавно в программе "єВдновлення" появилась новая возможность, если жилье повредили повторно, можно подать новое заявление немедленно. Больше не нужно ожидать завершения ремонта или одобрения предыдущего отчета.