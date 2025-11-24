Компенсация за уничтоженное жилье: в рамках второго этапа HOME помощь получат более 3600 семей

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, Министерство финансов Украины и Банк развития Совета Европы (БРРЭ) и согласовали результаты реализации ключевых жилищных программ за 2024-2025 годы и обсудили планы на 2026 год.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Обсуждение касалось проекта "HOME: Компенсация за уничтоженное жилье", программы льготного ипотечного кредитования для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), а также дальнейшего совершенствования процессов и усиления команд, обеспечивающих их реализацию.

Успехи проекта HOME

Проект HOME — часть механизма компенсаций за уничтоженное жилье в рамках государственной программы "єВідновлення", реализуемой при поддержке БРРЭ.

В рамках первого этапа программы HOME Украина полностью использовала 100 млн евро, благодаря чему 2290 семей приобрели новое жилье по жилищным сертификатам "єВідновлення".

Второй этап проекта на 100 млн евро уже работает. Более 1500 семей приобрели жилье, еще более 300 сертификатов передано на оплату. В общей сложности помощь за HOME-2 должны получить более 3600 семей.

Всего благодаря этому проекту компенсации за уничтоженное жилье уже получили около 4 тысяч семей. Всего программой "єВідновлення" воспользовались более 150 тысяч семей.

Минразвития подтвердило эффективность программы как быстрого и прозрачного механизма поддержки. Поэтому было предложено продлить программу в 2026 году в рамках HOME-3 с объемом финансирования в 200 млн евро.

В настоящее время ведомство завершает подготовку отчета об использовании первого транша HOME-2 на 70 млн евро, после чего сформирует запрос на выплату второго транша.

Развитие проекта HOME

В ходе онлайн-встречи стороны согласовали запуск в январе 2026 года грантового проекта Европейской Комиссии и БРРЭ на 10 млн евро. Это финансирование существенно усилит работу программы посредством создания аналитического центра, обучения местных комиссий и запуска горячей линии. Реализацию этого направления будет обеспечивать ПРООН (Программа развития Организации Объединенных Наций).

Министерство также подготовило новое проектное предложение на 120 млн евро для поддержки ВПЛ с временно оккупированных территорий. Украина рассчитывает на поддержку международных партнеров по ее реализации.

Напомним, с таном на 10 ноября более 145 тысяч украинских семей уже получили пособие на сумму 52,3 млрд грн в рамках программы "єВідновлення". Украинцы используют средства как для ремонта поврежденного жилья, так и для покупки нового дома вместо разрушенного.