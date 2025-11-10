Программа "єВідновлення": более 145 тысяч семей получили компенсации на 52,3 млрд грн

По состоянию на 10 ноября более 145 тысяч украинских семей уже получили пособие на сумму 52,3 млрд грн в рамках программы "єВідновлення". Украинцы используют средства как для ремонта поврежденного жилья, так и для покупки нового дома вместо разрушенного.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

За поврежденное жилье выплаты получили более 116 500 семей на сумму 11,4 млрд. грн. Этот тип компенсаций включает:

категория А – мелкий ремонт (средняя сумма 70 800 грн),

категория В – капитальный ремонт (средняя сумма 341 500 грн)

За уничтоженное жилье почти 28 тысяч семей получили жилищные сертификаты для приобретения нового жилья на общую сумму 40 млрд. грн. Уже приобрели новое жилье более 18 600 семей, из них 8,6 тысячи – семьи внутренне перемещенных лиц.

Программа также предусматривает восстановление на собственном участке. Первый транш получили 704 семьи на сумму 850,2 млн. грн., а второй транш уже получили 63 семьи на сумму 81,1 млн. грн.

Государственная программа "єВідновлення" остается одним из ключевых механизмов поддержки украинцев в восстановлении жилья и возвращении к привычной жизни после разрушений войны.

Добавим, недавно в программе "єВідновлення" появилась новая возможность: если жилье повредили повторно, можно подать новое заявление немедленно. Больше не нужно ожидать завершения ремонта или одобрения предыдущего отчета.