Програма "єВідновлення": понад 145 тисяч родин отримали компенсації на 52,3 млрд грн

Станом на 10 листопада понад 145 тисяч українських родин уже отримали допомогу на суму 52,3 млрд грн у межах програми “єВідновлення”. Українці використовують кошти як для ремонту пошкодженого житла, так і для купівлі нової оселі замість зруйнованої.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

За пошкоджене житло виплати отримали понад 116 500 родин на суму 11,4 млрд грн. Цей тип компенсацій включає:

категорія А – дрібний ремонт (середня сума 70 800 грн),

категорія В – капітальний ремонт (середня сума 341 500 грн)

За знищене житло майже 28 тисяч родин отримали житлові сертифікати для придбання нового житла на загальну суму 40 млрд грн. Вже придбали нове житло понад 18 600 сімей, з них 8,6 тисяч – родини внутрішньо переміщених осіб.

Програма також передбачає відбудову на власній ділянці. Перший транш отримали 704 родини на суму 850,2 млн грн, а другий транш вже отримали 63 родини на суму 81,1 млн грн.

Державна програма "єВідновлення" залишається одним із ключових механізмів підтримки українців у відновленні житла та поверненні до звичного життя після руйнувань війни.

Додамо, нещодавно у програмі “єВідновлення” з'явилася нова можливість: якщо житло пошкодили повторно, можна подати нову заяву негайно. Більше не потрібно очікувати на завершення ремонту чи схвалення попереднього звіту.