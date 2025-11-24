Компенсація за знищене житло: в рамках другого етапу HOME допомогу отримають понад 3600 родин

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерство фінансів України та Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) та узгодили результати реалізації ключових житлових програм за 2024–2025 роки та обговорили плани на 2026 рік.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Обговорення стосувалося проєкту "HOME: Компенсація за знищене житло", програми пільгового іпотечного кредитування для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), а також подальшого вдосконалення процесів та підсилення команд, які забезпечують їхню реалізацію.

Успіхи п роєкт у HOME

Проєкт HOME — частина механізму компенсацій за знищене житло в рамках державної програми "єВідновлення", що реалізується за підтримки БРРЄ.

У межах першого етапу програми HOME Україна повністю використала 100 млн євро, завдяки чому 2 290 родин придбали нове житло за житловими сертифікатами "єВідновлення".

Другий етап проєкту на 100 млн євро вже працює. Понад 1500 родин придбали житло, ще понад 300 сертифікатів передано на оплату. Загалом допомогу за HOME-2 мають отримати понад 3 600 родин.

Загалом завдяки цьому проєкту компенсації за знищене житло вже отримали майже 4 тисячі родин. Всього програмою "єВідновлення" скористалися понад 150 тисяч родин.

Мінрозвитку підтвердило ефективність програми як швидкого та прозорого механізму підтримки. Тому було запропоновано продовжити програму у 2026 році в межах HOME-3 з обсягом фінансування 200 млн євро.

Наразі відомство завершує підготовку звіту про використання першого траншу HOME-2 на 70 млн євро, після чого сформує запит на виплату другого траншу.

Розвиток проєкту HOME

Під час онлайн-зустрічі сторони погодили запуск у січні 2026 року грантового проєкту Європейської Комісії та БРРЄ на 10 млн євро. Це фінансування суттєво підсилить роботу програми через створення аналітичного центру, навчання місцевих комісій та запуск гарячої лінії. Реалізацію цього напрямку забезпечуватиме ПРООН (Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй).

Міністерство також підготувало нову проєктну пропозицію на 120 млн євро для підтримки ВПО з тимчасово окупованих територій. Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів для її реалізації.

Нагадаємо, станом на 10 листопада понад 145 тисяч українських родин уже отримали допомогу на суму 52,3 млрд грн у межах програми “єВідновлення”. Українці використовують кошти як для ремонту пошкодженого житла, так і для купівлі нової оселі замість зруйнованої.